Se desarrolló en Luján el Regional de Fútbol 5 Femenino

El Municipio de Luján informó que este jueves se llevó a cabo en el Polideportivo Municipal el torneo de Fútbol 5 Femenino modalidad Selección, correspondiente a la Etapa Regional de los Juegos Bonaerenses 2021.

La competencia se desarrolló en tres categorías -Sub 14, Sub 16 y Sub 18-, clasificando a un equipo por categoría a la siguiente instancia de participación, la Etapa Inter Regional.

La jornada contó con la participación de representativos de los 10 municipios que integran la Región VI de competencia: Mercedes, Luján, Suipacha, General Rodríguez, Giles, Carmen de Areco, San A. de Areco, Pilar, Chivilcoy, Ex. De la Cruz.

A continuación se exponen los clasificados a la siguiente instancia:

Categoría: Sub 14

1° – Pilar (Clasificado)

2° – San Antonio de Areco

Categoría: Sub 16

1° – Luján (Clasificado)

2° – Pilar

Categoría: Sub 18

1° – Exaltación de la Cruz (Clasificado)

2° – General Rodríguez

Publicado el lunes 20 de septiembre de 2021