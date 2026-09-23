Se desarrollaron nuevas tareas de Señalización y Demarcación Vial 

Publicado el miércoles 23 de septiembre de 2026

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Con el propósito de ordenar el tránsito en el distrito y fortalecer la seguridad de la comunidad, el Municipio de Luján desarrolló nuevos trabajos de señalización y demarcación vial en barrios y localidades.

En las últimos días, se realizaron las siguientes tareas:

Pintura de ochavas en los barrios La Capilla y El Mirador; en Alsina y Lavalle, Av. Ntra. Sra. Luján, Las Heras y 9 de Julio.

También se realizaron trabajos de pintura de refugios sobre la Avenida Carlos Pellegrini, Constitución y ruta 5.

Pintura en la rotonda del TC.

Pintura en el puente de la ruta 192.

Instalación de reductores de velocidad en Doctor Muñiz y Rivadavia, Almirante Brown y Francia, Brown y Belgrano.

Delimitación de ochavas en Alte. Brown e Italia.

Estacionamiento de motos frente a Clínica Güemes.

Pintura de semáforos en Pueblo Nuevo.

Carteles nomencladores en barrio Los Paraísos.

Instalación de 10 reductores de asfalto en barrio San Bernardo, Parque Esperanza y El Mirador.

Además, se ejecutaron diversas tareas en la Ruta 47: pintura y demarcación central del puente; demarcación central con doble línea amarilla, instalación de delineadores, cartelería, y tachas; pintura en la rotonda y demarcación de sendas.

El Municipio realiza trabajos semana a semana, en el marco de un proyecto de mejora integral de todo el partido, cuyo objetivo es optimizar el tránsito y favorecer la accesibilidad al partido de Luján.

Publicado el miércoles 23 de septiembre de 2026