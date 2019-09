Se cumplió el cuarto día de protesta de los vecinos del barrio Los Laureles.

Con una bandera que indicaba «barrio abandonado» cortaron la ruta 5, ex7, en reclamo por los vecinos del barrio Ameghino que serán trasladados a Los Laureles.

«Nosotros no queremos que no vengan pero van a estar en una zona inundable, sin servicios, y además nosotros, muchos vecinos, necesitan un lote y no se lo dan».

Por el momento ninguna respuesta oficial llegó con respecto a la reubicación de los vecinos del Ameghino a lotes del barrio Los Laureles y en la localidad de Olivera.

Publicado el viernes 20 de septiembre de 2019