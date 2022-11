Se cumplen 30 años del asesinato del padre José «Cacho» Zaccardi

«Si alguien me rescata de la memoria, mi vida no ha sido en vano».

El asesinato del Padre Cacho Zaccardi, ha sido durante muchos años, secreto de estado. Y desgraciadamente los seguirá siendo. Pero una y otra vez repetimos que: si no hay justicia que por lo menos haya memoria!

Cacho pasó haciendo el bien. De esta afirmación pueden dar testimonio en Luján y en toda Latinoamérica.

Cacho, el sacerdote que entendió que el pastor debe oler a oveja.

Algunos lo definían como: “un hombre íntegro, sincero, a veces hasta demasiado sincero, porque no andaba con demasiadas vueltas”…. “fuerte, con un corazón muy grande, muy entregado a lo que él sentía y experimentaba;… la fe en el seguimiento de Cristo, el amor al pobre”…. “indomable a veces. Cuando él quería una cosa se jugaba todo con mucha fuerza, con mucha fe”… “un corazón muy grande, muy noble, muy sensible. Por ahí las broncas le jugaban una mala pasada, pero era la parte de las limitaciones que todos tenemos”….. “Un hombre que todavía estaba en condiciones de poder trabajar mucho, entregarse. Dios habrá querido que se entregara así, no? Para que surgieran otras semillas, otras plantas”.

Se dice que el guerrero muere dos veces. La primera cuando deja de respirar, y la segunda cuando los amigos lo olvidan.

El recuerdo para un hombre de Dios que pide justicia!

Para muchos es mejor olvidar. Pero Cacho Zaccardi merece cada recuerdo.

“Gracia, paz y alegría” José Lindor “Cacho” Zaccardi, 15/11/92 – 15/11/2022».

Hoy Radio Universidad de Luján realizó un programa homenaje con testimonios y relatos de quienes lo conocieron y qué se repetirá este domingo a partir de las 8.30 AM.

Publicado el martes 15 de noviembre de 2022