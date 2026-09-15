Se convoca a registrar alojamientos para peregrinos

En el marco de los preparativos para la visita del Papa León XIV a Luján, prevista para el 11 de noviembre, el Municipio convoca a instituciones, organizaciones y particulares que puedan ofrecer espacios de alojamiento y otros servicios destinados a las miles de personas que se espera que lleguen a la ciudad para participar de este acontecimiento.

La convocatoria está dirigida a instituciones, centros de jubilados, sociedades de fomento, centros culturales y organizaciones de la comunidad que puedan brindar alojamiento, estacionamiento, sanitarios u otras prestaciones para quienes visiten Luján durante esos días.

Asimismo, se invita a quienes dispongan de casas, quintas o departamentos para alquilar durante el período de la visita a registrar su disponibilidad, con el objetivo de conformar un listado de servicios que facilite la organización y permanencia de los peregrinos.

Quienes deseen ofrecer un servicio de alojamiento pueden registrarlo a través del sitio web: servicios.lujan.gob.ar

Para realizar consultas, también se encuentra disponible el correo electrónico turismo@lujan.gob.ar.

Durante las próximas semanas, el Municipio continuará informando a través de sus canales oficiales las novedades y acciones vinculadas con la preparación de la ciudad para recibir al Papa y a los peregrinos.