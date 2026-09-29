Se celebró el Día de la Primavera en los espacios de primera infancia municipales 

En este sentido, el CAI Open Door organizó el festejo en la plaza 1° de Mayo, el CAI San Fermín en la plaza del barrio San Jorge, y el CDI Ameghino, por cuestiones climáticas, en el patio de su propia sede. .

Fueron jornadas al aire libre pensadas para que las niñas, niños y sus familias pudieran disfrutar del juego, el encuentro y la recreación en comunidad. También compartieron un picnic.

Las actividades representaron una oportunidad para celebrar la llegada de la nueva estación y fortalecer los vínculos colectivos, generando experiencias relacionadas con el derecho al juego y a disfrutar en espacios cuidados

Los espacios de primera infancia dependen de la Dirección de Niñez y Adolescencia de la Secretaría de Desarrollo Humano.