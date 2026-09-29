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Se celebró el Día de la Primavera en los espacios de primera infancia municipales 

Los datos.



Publicado el martes 29 de septiembre de 2026

Junto a sus comunidades barriales, los espacios de primera infancia municipales celebraron la llegada de la Primavera con distintas actividades recreativas en espacios públicos.

En este sentido, el CAI Open Door organizó el festejo en la plaza 1° de Mayo, el CAI San Fermín en la plaza del barrio San Jorge, y el CDI Ameghino, por cuestiones climáticas, en el patio de su propia sede. .

Fueron jornadas al aire libre pensadas para que las niñas, niños y sus familias pudieran disfrutar del juego, el encuentro y la recreación en comunidad. También compartieron un picnic.

Las actividades representaron una oportunidad para celebrar la llegada de la nueva estación y fortalecer los vínculos colectivos, generando experiencias relacionadas con el derecho al juego y a disfrutar en espacios cuidados

Los espacios de primera infancia dependen de la Dirección de Niñez y Adolescencia de la Secretaría de Desarrollo Humano.

Publicado el martes 29 de septiembre de 2026

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