Se brindó un taller de salud bucal para alumnos de primaria

Publicado el jueves 21 de mayo de 2026

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El Municipio de Luján, a través de sus promotores de salud, llevó adelante un taller de salud bucal en la Escuela Primaria N° 18 de la localidad de Open Door, destinado a estudiantes de 1°, 2° y 3° grado.

Durante la jornada se abordaron contenidos fundamentales para el cuidado de la salud, como la importancia del correcto cepillado de dientes, los hábitos de higiene bucal y la elección de alimentos saludables. La propuesta incluyó actividades didácticas y juegos, pensados para promover la participación de niñas y niños.

Con el objetivo de acompañar la incorporación de hábitos saludables en la vida cotidiana, al finalizar el encuentro se realizó la entrega de cepillos de dientes a todos los estudiantes.

Esta iniciativa forma parte de las políticas de promoción y prevención en salud que impulsa el Municipio, orientadas a fortalecer el bienestar de la comunidad desde la infancia.

Publicado el jueves 21 de mayo de 2026