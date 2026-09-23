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Se brindarán controles odontológicos gratuitos 

promover hábitos saludables

Semana de la Salud Bucal.



Publicado el miércoles 23 de septiembre de 2026

En el marco de la Semana de la Salud Bucal, el Municipio de Luján llevará adelante una serie de controles odontológicos destinados a personas gestantes y niños y niñas de hasta 12 años, con el objetivo de promover hábitos saludables, prevenir enfermedades y fortalecer el cuidado de la salud bucal desde la primera infancia.

Los controles se realizarán desde el lunes 28 de septiembre hasta el viernes 2 de octubre, en distintos Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y espacios municipales del distrito, de forma gratuita y sin turno previo.

En este sentido, la atención odontológica se organizará según este cronograma:

Lunes 28 de septiembre:

CAPS Carlos Keen: San Carlos y Calle 13 – de 8 a 10 horas

CAPS B° Padre Varela: Roma y La Pampa – de 10 a 14 horas

CAPS B° Parque Lasa: Mayorano y Ferrari – de 11 a 14 horas

CAPS B° Santa Elena: S. Lorenzo y Champagnat – de 8 a 10 horas

Martes 29 de septiembre:

CAPS B° El Ombú, P. Nuevo: Fleming y El Ombú – de 8 a 11 horas

Policlínico Municipal: Las Heras 475 – de 11 a 13 horas

CAPS B° Luchetti, Open Door: Rivadavia 199 – de 8:30 a 10 horas

Miércoles 30 de septiembre:

CIC B° San Fermín: El Trébol 529 – de 8:30 a 14 horas

CAPS B° Padre Varela: Roma y La Pampa – de 8 a 10 horas

CAPS B° Juan XXIII: Repetto 1451 – de 9:30 a 13:30 horas

CAPS B° Villa del Parque: Jujuy 1755 – de 9 a 12 horas

Jueves 31 de septiembre:

CAPS B° El Ombú, P. Nuevo: Fleming y El Ombú – de 8 a 11 horas

CAPS B° Parque Lasa: Mayorano y Ferrari – de 8:30 a 12 horas

Viernes 2 de octubre:

CAPS Carlos Keen: San Carlos y Calle 13 – de 8 a 10 horas

CAPS B° Luchetti, Open Door: Rivadavia 199 – de 8:30 a 10 horas

CAPS B° Juan XXIII: Repetto 1451 – de 9:30 a 13:30 horas

CAPS B” Ameghino: J. Ingenieros y Ameghino – de 8 a 11 horas

De esta manera, el Municipio de Luján continúa fortaleciendo las políticas de prevención y promoción de la salud, acercando controles odontológicos a distintos barrios y facilitando el acceso a la atención. Estas acciones buscan acompañar a las familias en el cuidado de la salud bucal y promover hábitos saludables desde las primeras etapas de vida.

Publicado el miércoles 23 de septiembre de 2026

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