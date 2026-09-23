Se brindarán controles odontológicos gratuitos 

Los controles se realizarán desde el lunes 28 de septiembre hasta el viernes 2 de octubre, en distintos Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y espacios municipales del distrito, de forma gratuita y sin turno previo.

En este sentido, la atención odontológica se organizará según este cronograma:

Lunes 28 de septiembre:

CAPS Carlos Keen: San Carlos y Calle 13 – de 8 a 10 horas

CAPS B° Padre Varela: Roma y La Pampa – de 10 a 14 horas

CAPS B° Parque Lasa: Mayorano y Ferrari – de 11 a 14 horas

CAPS B° Santa Elena: S. Lorenzo y Champagnat – de 8 a 10 horas

Martes 29 de septiembre:

CAPS B° El Ombú, P. Nuevo: Fleming y El Ombú – de 8 a 11 horas

Policlínico Municipal: Las Heras 475 – de 11 a 13 horas

CAPS B° Luchetti, Open Door: Rivadavia 199 – de 8:30 a 10 horas

Miércoles 30 de septiembre:

CIC B° San Fermín: El Trébol 529 – de 8:30 a 14 horas

CAPS B° Padre Varela: Roma y La Pampa – de 8 a 10 horas

CAPS B° Juan XXIII: Repetto 1451 – de 9:30 a 13:30 horas

CAPS B° Villa del Parque: Jujuy 1755 – de 9 a 12 horas

Jueves 31 de septiembre:

CAPS B° El Ombú, P. Nuevo: Fleming y El Ombú – de 8 a 11 horas

CAPS B° Parque Lasa: Mayorano y Ferrari – de 8:30 a 12 horas

Viernes 2 de octubre:

CAPS Carlos Keen: San Carlos y Calle 13 – de 8 a 10 horas

CAPS B° Luchetti, Open Door: Rivadavia 199 – de 8:30 a 10 horas

CAPS B° Juan XXIII: Repetto 1451 – de 9:30 a 13:30 horas

CAPS B” Ameghino: J. Ingenieros y Ameghino – de 8 a 11 horas

De esta manera, el Municipio de Luján continúa fortaleciendo las políticas de prevención y promoción de la salud, acercando controles odontológicos a distintos barrios y facilitando el acceso a la atención. Estas acciones buscan acompañar a las familias en el cuidado de la salud bucal y promover hábitos saludables desde las primeras etapas de vida.