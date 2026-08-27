Se avanza con el retiro de cableado obsoleto en el centro de Luján

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El Municipio de Luján, en coordinación con la Cooperativa Eléctrica y Telecom, llevó adelante durante esta semana trabajos de retiro de cableado e instalaciones obsoletas que se encuentran fuera de servicio, con especial énfasis en el área céntrica de la ciudad.En una primera etapa, se retiraron las luminarias suspendidas correspondientes a la Cooperativa Eléctrica en el tramo comprendido entre las calles Colón y 9 de Julio.

Asimismo, se avanzó con el retiro de cables de Telecom correspondientes a antiguas líneas de telefonía fija que se encuentran en desuso desde hace décadas y que generan contaminación visual en distintos sectores del centro.Las tareas se desarrollaron en el tramo comprendido entre Colón y 9 de Julio y forman parte de un plan de trabajo que continuará en las próximas semanas, con el objetivo de avanzar progresivamente en la liberación del cableado obsoleto en todo el área céntrica, incluyendo sectores de las calles Humberto, Dr. Muñiz y Pellegrini, así como también la zona del río.De esta manera, el Municipio continúa articulando con las empresas y prestadores de servicios para mejorar el entorno urbano, ordenar el espacio público y acompañar el proceso de puesta en valor del centro histórico y comercial de Luján.

Publicado el jueves 27 de agosto de 2026