Se amplía Juntos por Luján y cuestionó el proyecto de Presupuesto 2023

“Hacen falta obras genuinas, no maquillaje urbano”; y “ningún tributo debe prever un incremento en la recaudación por encima de la inflación”. Esas son algunas de las expresiones que los referentes de Juntos por Luján sostuvieron en un documento referido al proyecto de Presupuesto 2023 presentado por el gobierno municipal.

Ampliando la conformación del espacio presentado hace pocas semanas, en esta oportunidad participaron de la reunión Fernando Casset, Ignacio Castaños, Andrea Cocilovo, Alejandro Demares, Héctor Griffini, Marcelo Musso, María Pastrana, Mónica Peredo, Mónica Scarnatto y Franco Zannato, entre otros. Todos ellos representan distintos sectores del PRO, la UCR, Comprometidos por Luján, Confianza Pública y Peronismo Republicano.

En el documento, en particular cuestionan a la actual gestión por proponer “un fuerte recorte en la inversión en Salud, en medio de la profunda crisis del Hospital Municipal”. Por eso reclaman “que la inversión en Salud sea de al menos el 30% del total del Presupuesto”, para financiar “la reparación de los equipos del Hospital fuera de funcionamiento, la compra de los insumos necesarios, el pago de las deudas con los trabajadores y el acondicionamiento del edificio”.

Por otra parte, exigen “que disminuya el gasto político de la gestión del intendente Leonardo Boto”. Como ejemplo de ello, denuncian que se pretende crear nuevos cargos políticos, para aumentar la planta de funcionarios; y también incrementar el gasto en publicidad oficial.

Finalmente, sostienen que debe disminuir la presión tributaria sobre los contribuyentes. En ese sentido, se refieren a la pretensión gubernamental de aumentar la recaudación de algunos tributos un 90% (tasa por conservación de la red vial), un 77% (tasa por servicios generales), un 122% (seguridad), un 135% (obras de infraestructura) y hasta un 376% (estacionamiento medido).

A continuación, se reproduce el documento completo:



Juntos por Luján y el proyecto de Presupuesto 2023

Menos tasas y menos gasto político para una mejor calidad de vida

En su proyecto de presupuesto para 2023, el intendente Boto apuesta a las fórmulas clásicas del kirchnerismo: más presión tributaria para los vecinos de Luján e incremento del gasto político en funcionarios y publicidad oficial. Como si esto fuera poco, prevé un fuerte recorte en la inversión en Salud, en medio de la profunda crisis del Hospital Municipal.

El intendente Leonardo Boto ha enviado al Concejo Deliberante el proyecto de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el año 2023. El análisis del expediente es dificultoso, si no imposible, por dos razones fundamentales:

En primer lugar, porque la gestión no transparenta los números del año 2022. Debería contarse con un informe pormenorizado que permita saber cuánto se recaudó y se gastó hasta la fecha, y por qué conceptos; y cuáles son las proyecciones hasta el 31 de diciembre. Solo así pueden ser evaluadas las previsiones para 2023.

Por otro lado, aun no están aprobados los presupuestos de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires. El intendente Boto piensa que en el año próximo un 63% de sus gastos van a estar financiados por el presidente Alberto Fernández y el gobernador Axel Kicillof, recibiendo incluso casi 4.000 millones de pesos como aportes no reintegrables. Sin los presupuestos nacional y provincial aprobados, es imposible saber si esas cifras son ciertas.

Lo que sí puede verse, de todos modos, es que la gestión se propone profundizar las mismas dos líneas que la caracterizan:

Incrementar la presión fiscal sobre los vecinos de Luján, aumentando la recaudación de algunos tributos un 90% (tasa por conservación de la red vial), un 77% (tasa por servicios generales), un 122% (seguridad), un 135% (obras de infraestructura) y hasta un 376% (estacionamiento medido).

Hacer crecer el gasto político en funcionarios (700 millones de pesos) y publicidad oficial (113 millones de pesos), al tiempo que desciende la inversión en Salud del 30% al 25,4% del total del Presupuesto.

Por todo eso, entendemos que desde el rol fundamental que nos ha dado la comunidad de Luján, con mayoría de las bancas en el Concejo Deliberante, Juntos debe lograr que el Presupuesto 2023:

1) Alivie la presión fiscal sobre los contribuyentes. Ningún tributo, sea de la naturaleza que fuere, debe prever un incremento en la recaudación por encima de la inflación.

2) Destine la inversión pública a la atención de los verdaderos problemas de los lujanenses. Hacen falta obras genuinas, no maquillaje urbano.

3) La inversión en Salud sea de al menos el 30% del total del Presupuesto. Con ello debe financiarse la reparación de los equipos del Hospital fuera de funcionamiento, la compra de los insumos necesarios, el pago de las deudas con los trabajadores y el acondicionamiento del edificio.

4) Disminuya el gasto en publicidad. Las partidas destinadas a “Comunicación con la Comunidad”, “Radio Municipal” y “Gestión de la Información” deben ser limitadas al mínimo necesario para garantizar el acceso de la población a la información pública. Debe transparentarse la pauta gubernamental en los medios periodísticos. Y este gasto no debe ser destinado a la propaganda personal del intendente ni de la gestión.

5) Reduzca drásticamente el gasto político en sueldos de funcionarios. Boto quiere una planta de 88 cargos. No debe ser autorizado a ocupar la secretaría, la subsecretaría, las tres direcciones y la subdirección que hoy están vacantes. Y se le debe exigir que fusione otras áreas, haciendo más eficiente el funcionamiento de la gestión y menos costosa para los vecinos de Luján.

Sin esas modificaciones, el Presupuesto que quiere el intendente Boto no puede ser aprobado. Solo de esa manera se estará defendiendo los derechos, el bienestar y el patrimonio de nuestra comunidad.

Por eso estamos #Juntos, #JuntosPorLuján, #JuntosPorElCambio.

Fernando CASSET, Ignacio CASTAÑOS, Andrea COCILOVO, Alejandro DEMARES, Héctor GRIFFINI, Marcelo MUSSO, María PASTRANA, Mónica PEREDO, Mónica SCARNATTO, Franco ZANNATO.

Publicado el viernes 18 de noviembre de 2022