Se abrieron las inscripciones para los Juegos Bonaerenses 2022

El Municipio de Luján informó que ya se encuentra abierta la inscripción para los Juegos Bonaerenses 2022, que este año volverán a realizarse bajo la modalidad presencial.



Como novedades, la edición de este año tendrá la presencia de disciplinas deportivas tales como Handball Playa, Resistencia (Bonaerenses Corren), Lucha y Canotaje para juveniles. Las y los jóvenes mayores de 13 años podrán participar en estas disciplinas y muchas más: Fútbol, Tenis, Básquetbol, Judo, Taekwondo, Vóleibol, Handball, Pádel, Automovilismo, Hockey, Atletismo, Beach Vóley, Natación, Skate, Gimnasia Artística y Tenis de Mesa, entre otras.



Además, por primera vez el Rugby 7 (Seven) y el Fútbol Playa estarán disponibles para la rama femenina. En total, habrá 39 disciplinas deportivas de las cuales 23 pertenecen al programa olímpico.



Cabe recordar que el año pasado, la Subsecretaría de Deportes de la Provincia incorporó la categoría Estudiantes Universitarios y Terciarios. De esta manera, las y los alumnos regulares de las casas de estudios radicadas en territorio bonaerense podrán participar de los Juegos Bonaerenses en diferentes disciplinas deportivas y culturales.



A su vez, los Juegos Bonaerenses incorporarán la categoría Personas Trasplantadas, tras articular este programa con el CUCAIBA (Centro Único Coordinador de Ablación e Implante Provincia de Buenos Aires), organismo dependiente del Ministerio de Salud que trabaja para garantizar el acceso al trasplante de las y los bonaerenses que lo necesitan para salvar o mejorar su calidad de vida.



En este sentido, la logística para el evento contará con el aporte de la Asociación de Deportistas Trasplantados de la República Argentina (ADETRA), entidad que funciona como organización no gubernamental sin fines de lucro. Este grupo poblacional podrá inscribirse en Natación, Atletismo y Tenis de Mesa. El objetivo será promover su inserción a la práctica deportiva, así como también, visibilizar la calidad de vida que pueden lograr las personas luego de un trasplante.

Por su parte, la vuelta a la presencialidad plena habilitará el retorno del formato escolar, permitiendo que las y los bonaerenses representen a su institución educativa, y en paralelo se seguirá fomentando el desarrollo de las Selecciones Municipales, que promueven el sentido de pertenencia con el distrito y la competencia entre los municipios de las 16 de regiones de Juegos Bonaerenses.



Este año, Deportes de la Provincia articulará la organización de las disciplinas culturales con el Instituto Cultural. Como novedad respecto a la edición del año pasado, el programa de este año tendrá Conjunto de Cumbia, Rock, Teatro y Cocineros Bonaerenses. Además, desde los Juegos Bonaerenses 2022 se fomentará la innovación tecnológica con el retorno al programa de la disciplina Triatlón de Robótica, que se realizará junto a la Dirección de Políticas Socioeducativas y la Dirección de Tecnología Educativa de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia.



Las Personas con Discapacidad, gracias a la exitosa campaña de vacunación que se está completando en toda la provincia de Buenos Aires, van a retornar a la presencialidad plena tras una participación virtual en los Juegos 2021 debido a ser considerados personas de riesgo en contexto de pandemia.



En este orden, este año habrá un récord en la cantidad de disciplinas de Juegos Bonaerenses: en total serán 12 las disciplinas deportivas -Atletismo, Para-Bádminton, Básquet en silla de ruedas, Boccia, Resistencia (Bonaerenses en Carrera), Fútbol para Personas con Síndrome de Down, Fútbol para Personas con Discapacidad Intelectual, Fútbol para Personas con Parálisis Cerebral, Goalball, Natación, Tenis de Mesa y Vóley Sentado- y 8 las disciplinas culturales -Danza Folklórica, Danza Teatro, Dibujo, Fotografía, Malambo, Narración Oral Escénica, Pintura y Solista Vocal-.



Para las y los Adultos Mayores, también en su retorno a la presencialidad plena, un gran abanico de disciplinas los espera: Bochas, Burako, Caminata, Coreografía Pop, Chin-Chon, Damas, Escoba de 15, Newcom, Orientación, Pesca, Pentatlón, Sapo, Taba, Tejo y Truco. Además, podrán inscribirse en Dibujo, Pintura, Objeto Tridimensional, Cocineros Bonaerenses, Danza Folklórica, Danza Tango, Fotografía, Poesía, Cuento, Solista Vocal y Teatro.



Por último, con categoría libre, las y los lujanenses podrán participar también en cuatro deportes electrónicos: FIFA, League of Legends, Clash Royale y Free Fire.

Las y los interesados podrán inscribirse hasta el próximo 30 de abril, a través del siguiente enlace: www.juegos.gba.gob.ar



Por dudas o consultas, se encuentran disponibles los siguientes medios de contacto:



-Deportes: correo electrónico deportelujan@yahoo.com; teléfono 420695.



-Culturas: correo electrónico culturasjuegos2022@gmail.com; teléfono 11 – 61616700.



-Adultos Mayores: correo electrónico subdireccionterceraedadlujan@gmail.com; teléfono 422189. En este caso, además, se reciben consultas personales en la “Casita de los Adultos Mayores” (Alem 527), de lunes a viernes de 8 a 18 horas.

Publicado el lunes 21 de marzo de 2022