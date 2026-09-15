Se abren las inscripciones para el Tercer Encuentro Regional por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes

Publicado el martes 15 de septiembre de 2026

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El Municipio de Luján abrió la inscripciones para participar del Tercer Encuentro Regional por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que se realizará los días 8 y 9 de octubre en la Universidad Nacional de Luján.

Bajo el lema “Presencias que transforman: generaciones, redes y participación de niñeces y adolescencias”, la propuesta se desarrollará en dos jornadas pensadas para intercambiar experiencias y profundizar la construcción colectiva de políticas públicas.

En este sentido, habrá mesas de diálogo, talleres, disertaciones, experiencias municipales y regionales, propuestas artísticas y espacios pensados especialmente para la participación de adolescentes y jóvenes.

Para inscribirse y obtener mayor información sobre la programación del encuentro, las y los interesados deben ingresar al siguiente enlace: www.encuentroregional.lujan. gob.ar

“En un contexto caracterizado por la profundización de las desigualdades, el debilitamiento de las políticas de protección y el agravamiento de diversas problemáticas que afectan a niños, niñas y adolescentes, debemos redoblar esfuerzos para sostener derechos, fortalecer redes comunitarias y promover el trabajo articulado entre actores e instituciones”, señaló la Directora de Niñez y Adolescencia, Bárbara Corral.

El Tercer Encuentro Regional por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes es organizado por el Municipio de Luján y la Universidad Nacional de Luján.

Publicado el martes 15 de septiembre de 2026