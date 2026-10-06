Se abren las inscripciones para el Primer Torneo Municipal de Truco 

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El Municipio de Luján abrió las inscripciones para participar del Primer Torneo Municipal de Truco, una iniciativa que tiene por objetivo generar un ámbito de encuentro y recreación comunitaria, así como poner en valor el rol de las instituciones sociales. “Es una propuesta recreativa pero también integradora, que busca generar un ámbito de sana competencia y de encuentro comunitario a través de un juego que es parte de nuestra tradición cultural.

También es una forma de reivindicar la función social de nuestras instituciones, clubes, centros de jubilados, sociedades de fomento. Invitamos a las y los lujanenses a que se inscriban y participen”, señaló el Secretario de Desarrollo Humano, César Siror. De carácter libre y gratuito, la propuesta tiene una categoría única de participación para mayores de 17 años. En su Etapa Clasificatoria, el torneo se desarrollará en las siguientes sedes: Club San Lorenzo, Club Santa Elena, Club Ferrocarril, Centro de Jubilados y Pensionados Ferroviarios, Sociedad de Fomento Lanusse, Sociedad de Fomento San Pedro, Club Social y Deportivo de Open Door, Club Defensores de Pueblo Nuevo y Centro de Jubilados de Olivera.

Las parejas ganadoras de cada sede se encontrarán en la Gran Final, que se llevará a cabo en las instalaciones del Polideportivo MunicipalEl torneo entregará importantes premios al primer y segundo puesto, además de reconocimientos a todas las parejas finalistas. Hasta el 23 de octubre, las y los interesados pueden inscribirse telefónicamente al 422189, de lunes a viernes de 8 a 13 horas, o presencialmente en cualquiera de las sedes participantes

Publicado el lunes 5 de octubre de 2026