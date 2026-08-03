Se abre la inscripción para participar de la actividad de apertura del Festival Nacional de Cine de Luján “En Foco”

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El Municipio de Luján invita a la comunidad a participar de la actividad gratuita “Punto de Partida y Cine Joven”, que se llevará a cabo durante la apertura de la 5° edición del Festival Nacional de Cine de Luján “En Foco”, el jueves 13 de agosto a las 17 horas en el Centro Cultural Municipal Ana de Matos (Paseo Calelián 1135).



Para poder asistir, es necesario inscribirse en el siguiente formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSenkKdwauxKScEKAxflywGC5Ew15tz6U9-97RkJO7FEzCRsUg/viewform



Esta actividad especial es organizada junto al Festival Audiovisual Conurbano, y reunirá a representantes de las universidades nacionales de General Sarmiento, San Martín, José C. Paz, Moreno y Luján, y se realizará con el objetivo de reflexionar sobre las nuevas miradas del cine argentino.



Una vez finalizada esta actividad, el Festival continuará en el Cinema Rosso (Lavalle 400), donde se proyectarán distintos cortometrajes documentales.



El Festival Nacional de Cine de Luján “En Foco” tendrá lugar del 13 al 16 de agosto, y las entradas por día ya se encuentran a la venta y pueden conseguirse en la boletería del Cinema Rosso (Lavalle 400) o en Passline a través de este enlace.



Para más información, se pueden consultar las cuentas oficiales de Instagram @festivaldecinedelujan y @culturasyturismolujan. En los próximos días, se dará a conocer el cronograma completo.

Publicado el lunes 3 de agosto de 2026