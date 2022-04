Santilli: «Transformaremos Luján»

Diego Santilli y Hector Griffini se encontraron nuevamente la última semana. Según se informó, en dicha reunión trabajaron diferentes lineamientos y alternativas para la trasformación de la ciudad de Lujan. Al respecto el Diputado Nacional afirmó: “Vamos a ir con Hector de la mano para generar el gran cambio que los lujanenses se merecen”, en otra muestra de su fuerte respaldo a la gestión de Griffini en el concejo.

Ambos coincidieron en que: “Hay que trabajar en equipo para poder lograr que las soluciones funcionen. Gracias a la experiencia y capacidad de Diego y todo su equipo logramos juntar varias herramientas para ponerlas en marcha”, aseguro Griffini y agrego: “Basta de promesas, Lujan nos necesita ahora, no podemos fallarle a la gente”

Finalmente el concejal lujanense concluyó que: “Este encuentro con dirigentes provinciales me impulsa a trabajar con mas fuerzas que nunca para demostrarle a los ciudadanos que pronto se podrá tener un Lujan diferente en muchos aspectos, pero sobre todo un lujan mas seguro. Me siento totalmente respaldado por Diego, es un tipo honesto y trabajador, yo creo que juntos vamos a transformar Luján”.

Publicado el miércoles 13 de abril de 2022