Santiago Vera denunció aprietes a los trabajadores municipales por parte del Ejecutivo

El secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales, Santiago Vera, dialogó con Luján en línea sobre el estado de situación del conflicto municipal. En principio aseguró que continúan en conciliación obligatoria y expresó que vienen complicado, a lo que agregó que el Ejecutivo está apretando a los trabajadores. «Hoy se lo dije al Secretario de Economía que esto es un apriete para los trabajadores, de la historia de los Intendentes nunca salieron a hacerle firmar a los trabajadores un aumento como ellos querían», indico el dirigente gremial y añadió que el aumento propuesto es a pagar al año 2022. Ante este escenario de ruptura, adelantó que tiene entendido que algunos trabajadores firmaron, a lo que Vera por mensajes expresó su repudio a esta medida y la definió como ilegal.

«Nosotros estamos en una conciliación obligatoria, y no se puede hacer esto. Hay que sentarse con los gremios como se viene haciendo en el Ministerio de Trabajo, por zoom o en el mismo municipio. Pero no obligar a los trabajadores a que reciban el 40 por ciento a terminar de pagar en el 2022», aseveró Vera. No obstante, advirtió que el común de los trabajadores está de acuerdo con el porcentaje pero no con la forma de pago y no lo van a aceptar, afirmó.

Asimismo, retomó que en la historia de los Jefes Comunales nunca se procedió de esta manera, y describió que al fuego se le está metiendo nafta y no agua. «Parece que el Ejecutivo no quisiera arreglar el conflicto», teniendo en cuenta que la conciliación obligatoria estaría terminando el día 20 de abril. Por lo que, expresó que una vez que esta finalice verán como continúa este conflicto salarial y que decisiones se van a tomar en forma conjunta.

