Sánchez, destacó «En cuanto a respiradores estamos bien, pero la dificultad es la cantidad de personal»

El Director del Hospital, Daniel Sánchez, se refirió a la situación sanitaria del nosocomio local. Explicó que la realidad del hospital no ha cambiado mucho de las últimas semanas, señaló que hubo un descenso de casos positivos, sin embargo indicó que no hubo una baja en la demanda de la alta complejidad. «Las complicaciones están apareciendo en un número importante después del día 14/15 hasta el 20. Por lo tanto hoy estamos viendo pacientes que empezaron con sus síntomas antes del cierre de las restricciones e inclusive antes de las restricciones», resaltó el funcionario.

En cuanto al funcionamiento general del Hospital, comentó que en la carpa que se construyó en la entrada están atendiendo la demanda espontánea, la consulta habitual no covid. «Dentro la guardia tenemos montado los shock room y tres respiradores más, con lo cual completamos tres respiradores extras cuyo objetivo es sostener a los pacientes graves hasta que salen las derivaciones», explicó y aclaró que vienen bastante complicados porque toda la provincia y en especial el AMBA está totalmente saturado, lo que hace difícil conseguir cama de derivación.

Además, dijo que sigue en marcha la construcción de cuatro habitaciones nuevas que permitirán un desahogo importante para la internación de pacientes. Asimismo, comentó que se está ampliando el servicio de pediatría, donde aseguró que se trata de una obra postergada. Sobre ambas obras destacó que se están realizando con fondos propios.

-Respiradores:

«En cuanto a respiradores estamos más que bien, la cantidad se ha ido multiplicando con las distintas gestiones y tenemos suficiente cantidad. Como en toda la provincia la dificultad es la cantidad de personal necesaria para manejarlos y estamos al límite. No hay más para contratar, están todos en distintos trabajos ocupados y los insumos que es un serio problema que está todo el país y fundamentalmente nosotros en la provincia de Buenos Aires que no hay stock de relajante muscular para el correcto uso de los respiradores. Entonces, entramos en una carrera constante de ir consiguiendo por allá, por acá, por distintos lugares medicación suficiente», desarrolló el funcionario.

-Mensaje a los vecinos:

«La gente no se tiene que juntar, les pedimos a todos que trabajen que hagan las tareas que tienen que hacer pero que mantengan la distancia, que no se junten con fines recreativos, que no se saquen el barbijo en presencia de personas que no viven en su mismo núcleo familiar. Si no vive en mi casa, lo tengo que tratar a dos metros y con uso de barbijo, si mantenemos esas medidas, son las más efectivas para reducir la propagación del virus y eso es lo que en definitiva disminuye la cantidad de casos, y al disminuir la cantidad de casos también disminuye la cantidad de gente con cuadros graves», finalizó Sánchez.

Publicado el lunes 31 de mayo de 2021