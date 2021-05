Sallaberry: «Luján necesita aumentar significativamente la cantidad de testeos»

La Presidente de la Unión Vecinal de Luján y referente de «Juntos por el Cambio», Rita Sallaberry, dio su opinión acerca de la situación actual atravesada por la pandemia de Covid-19 que azota al mundo y de la cual nuestra ciudad no escapa.

En ese sentido, la funcionaria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires afirmó que “en este contexto atravesado por una segunda ola de contagios y nuevas cepas más infecciosas que circulan entre nosotros, ya hemos comprobado que a este virus se lo combate de tres formas: apelando a la responsabilidad ciudadana; con un sistema de vacunación rápido, serio y transparente; y con operativos de testeos masivos constantes.” En referencia a la última medida, Sallaberry agregó “Creo que Luján necesita aumentar significativamente la cantidad de testeos. Esta enfermedad que nos tiene a todos angustiados hace más de un año reacciona de manera distinta en cada ser humano, y es por eso que es necesario tener operativos de testeos constantes acompañados de un plan de vacunación claro y trasparente que priorice al personal esencial y a los grupos de riesgo según franja etaria.”

En las últimas semanas dirigentes del oficialismo local acusaron a la oposición de querer “porteñizar” la política lujanense. En este sentido la referente de «Juntos por el Cambio» aclaró: “Creo que en esta situación, quienes tienen responsabilidades en la gestión local como así también la oposición, debemos mirar y tratar de imitar las medidas eficaces aplicadas en otras ciudades o distritos. En ese caso, la Ciudad de Buenos Aires representa el modelo de gestión más exitoso en materia de política sanitaria durante esta pandemia, con un plan de vacunación totalmente transparente, que sólo se ve obstaculizado cuando el Gobierno Nacional no envía la cantidad de dosis prometidas, y con un sistema de testeo masivo que no se ve en ningún otra jurisdicción. Me parece que en lugar de ofenderse, el oficialismo debería tomar nota y tratar de imitar medidas que dan buenos resultados, ya que en Luján si una persona debe testearse por presentar síntomas lo más probable es que deba pagar el test en un laboratorio privado, o deba viajar hacia otra ciudad para realizarse el hisopado correspondiente, y esto se da porque el municipio hoy tiene una capacidad bajísima de testeos.”

Por último, cuando fue consultada por la situación política de Juntos por el Cambio a nivel local afirmó que “en este momento lo más importante es estar cerca de la gente. Desde el comienzo de esta situación de emergencia sanitaria vengo sosteniendo que debemos utilizar todas nuestras energías en generar diálogo y consensos. Cualquier otro tipo de discusión, para mí, es secundaria. Veo con preocupación que todos los días se generan polémicas que derivan en la profundización de una grieta que venimos soportando hace años. Creo que como oposición debemos ser firmes, oponernos a lo que tenemos que oponernos y no callarnos, pero no acceder a enfrentamientos sin sentido. Juntos por el cambio debe mantener la vocación de construcción que siempre tuvo y en eso vamos a seguir trabajando» finalizó.

Publicado el viernes 7 de mayo de 2021