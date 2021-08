Sallaberry: «El oficialismo quiere la mayoría en el Concejo Deliberante para no tener que dar explicaciones»

Luján en Línea dialogó con la Precandidata a Concejal por el sector que en Provincia que encabeza Diego Santilli, Frente Juntos. Expectativas, su apellido, su paso por la gestión de Luciani, fueron algunos temas tratados.

1) ¿Qué expectativas tenés en estás elecciones?

Creo que estas elecciones son muy importantes. Tal vez muchos vecinos no los sepan, pero en Luján se da un contexto institucional delicado y yo trato de transmitirlo con la mayor claridad posible. Estamos a un solo concejal de que el oficialismo tenga mayoría automática y quórum propio en el Concejo Deliberante. Eso significa que si la fuerza que gobierna logra ingresar un concejal más este año, no va a tener la necesidad de consensuar, discutir o dialogar con la oposición cuando quiera tratar cualquier tema que tenga que ver con la vida de nuestros vecinos. Y lo más alarmante es que el propio intendente reconoció que quiere y necesita más concejales. Está claro que Boto quiere más concejales para convertir el Concejo Deliberante en un escribanía. De esta forma, corremos el riesgo de que el órgano que tiene que controlar las acciones del Ejecutivo, quede pintado y totalmente inútil. Habiendo dicho esto, tengo la expectativa de que los vecinos de Luján confíen en el frente Juntos para cuidar el equilibrio que tanto necesita la democracia en nuestra ciudad, porque estoy convencida de que somos la opción para ponerle un freno al kirchnerismo y evitar que el intendente Boto tome el control total del Concejo Deliberante.

2) ¿Por qué no se llegó a la unidad y van tres listas?

Creo que luego de una derrota como la que se vivió en 2019 es lógico y hasta sano que nazcan nuevos liderazgos que quieran competir. Entre Manes y Santilli se dio esa situación, y nuestra ciudad no quedó exenta de ese escenario. Lo importante es que todos los que competimos por ese liderazgo tengamos en claro que luego del 12 de septiembre tenemos que estar todos juntos, porque el objetivo es uno: vencer el kirchnerismo y ponerle un freno a los atropellos constantes de este gobierno.

Y la mejor forma de dirimir esas aspiraciones de liderar es que elija la gente. El 12 de septiembre los vecinos de Luján nos van a decir que rol tenemos que ocupar, si el de liderar o el de acompañar. Estoy segura que todos los que conformamos este frente vamos a respetar esa decisión.

3) ¿Te ves llegando al Concejo Deliberante?

Si los vecinos me dan el honor de ingresar, me veo defendiendo los principios del trabajo y la transparencia en el Concejo Deliberante. Me veo proponiendo una agenda de trabajo que esté ligada directamente a las necesidades de Luján, y no a los discursos ideológicos que nos tienen acostumbrados y que nada tienen que ver con la realidad. Yo me veo llegando al Concejo Deliberante para contribuir a mejorar el Luján que amo. Me interesa trabajar, y no el show.

4) Si llegas al HCD, cuando propongas una comunicación o proyecto, el oficialismo te va a recordar que estuviste en el gobierno de Luciani. Eso te incomoda o no?

Yo tengo la tranquilidad de siempre haber actuado con honestidad y responsabilidad. Si buscan incomodarme van a perder mucha energía, la cual podrían utilizar en ocuparse realmente por temas que le interesan a los vecinos. Creo que esa actitud que planteás, lo único que demostraría es que los incómodos serían ellos, que buscan excusas para no dar explicaciones. El oficialismo está desesperado por tener mayoría en el HCD para no tener que dar explicaciones de sus actos de gobierno.

5) Tenés un apellido muy fuerte en Luján, ¿te beneficia o no?

Yo siento un inmenso orgullo por el apellido que llevo. Todos los días me encuentro algún vecino que me recuerda el gran intendente que fue mi abuelo Pedro, muchos incluso me dicen que fue el mejor que tuvo Luján. Llevar este apellido me hace sentir una gran responsabilidad para lograr cumplir con las expectativas que se generan en los vecinos cuando digo que soy Sallaberry. Asimismo, y como los tiempos han cambiado, trato todos los días de ser una mejor versión de lo que fue el vasco, aunque sé que eso es muy difícil.

6) Por último, ¿qué mensajes le dejarías a la comunidad?

Les quiero transmitir tranquilidad. Quiero que sepan que estoy firme para trabajar por el Luján que supimos tener y hoy se ve tan lejano. Les quiero transmitir la confianza que tengo en la lista que me acompaña, porque sé que es la opción más preparada para liderar una oposición que se va a enfrentar a situaciones muy complejas. Y por último, les quiero decir que confíen en este espacio, porque es el espacio que defiende la honestidad, el trabajo y la educación como pilares fundamentales de la sociedad

Publicado el martes 17 de agosto de 2021