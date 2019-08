Sallaberry con Vidal: «el domingo triunfan el coraje y la valentía»

La precandidata a Intendente de Juntos por el Cambio, Rita Sallaberry cerró su campaña junto a la Gobernadora María Eugenia Vidal y el Presidente Mauricio Macri en la ciudad de Vicente López.

Al finalizar el acto, Rita Sallaberry destacó que “este domingo damos un paso para hacer el Luján que queremos. El domingo triunfan el coraje y la valentía. El coraje del cambio le gana al pasado y al atraso. Vamos a triunfar en las PASO porque tenemos la fuerza, las ideas y la decisión para hacer las transformaciones que son necesarias y para seguir dando las luchas que hay que dar en Luján y en la Provincia.”

Luego de los discursos del Intendente de Vicente López, Jorge Macri, del precandidato a Diputado Nacional, Cristian Ritondo y del vicegobernador, Daniel Salvador, fue el momento de la Gobernadora María Eugenia Vidal, quien destacó que “Este momento que es tan importante porque en nada más que tres días vamos a elegir cómo queremos que sea el futuro para nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos”

“Durante mucho tiempo a los bonaerenses nos dijeron que esta Provincia era imposible, que nos acostumbremos a que las cosas no estén hechas, que nos resignemos. Y en 2015 hicimos un voto valiente para salir de ese lugar. No estoy acá por un cargo, estoy acá para dar las peleas que nunca nadie se animó a dar para que vivamos mejor.”, aseveró la gobernadora.

“Mi corazón está en la Provincia. Les pido que no dejen de abrazarme, que me sigan acompañando: los necesito. Yo voy a seguir firme al lado de ustedes, sin bajar los brazos. Así, juntos, diciendo más que nunca: se puede.”, dijo visiblemente emocionada la Gobernadora.

Para cerrar el acto, fue el turno del presidente Mauricio Macri, quien destacó que «Hoy más que nunca tengo que pedirles que estén, que sigan poniendo, que sean más protagonistas que nunca. Siempre tenemos que acordarnos de dónde partimos, recordar lo que era este país hace cuatro años. La Provincia era un ejemplo perfecto del abandono».

Para finalizar, Macri arengó: “es muy importante que vayamos a votar. Cada voto cuenta, cada uno que vota dice que no volvemos al pasado. El país que queremos está en el futuro, no en el pasado. Lo bueno es que si la mayoría lo decidimos, no vamos a volver al pasado. Es nuestro país, hagámoslo por nuestros hijos, por nuestros nietos y por nosotros mismos. Este es el país que amamos. Y juntos somos imparables. ¡Vamos Buenos Aires! ¡Vamos Argentina!».

Publicado el jueves 8 de agosto de 2019