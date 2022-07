Sallaberry: «Boto y Berni han demostrado no estar a la altura»

Luego de los hechos ocurridos en la tarde del domingo en inmediaciones del Estadio Municipal, la Presidente de la Unión Vecinal y del Interbloque Juntos Luján, Rita Sallaberry, brindó su visión al respecto.

“En primer lugar quiero enviar mis condolencias a la familia de Joaquín. Lo que debería haber sido una fiesta del deporte terminó en una tragedia, que incluso podría haber sido mucho peor. Es algo que los lujanenses no tenemos que aceptar ni naturalizar.”, expresó Sallaberry.

“Como siempre sostuve, creo que en materia de seguridad tenemos que ser sumamente responsables. Es lo que no estoy viendo por parte de los gobiernos provincial y municipal. Realmente dan vergüenza las declaraciones banales del Ministro de Seguridad Sergio Berni, inexactas y casi farandulezcas. Tenemos que ser sumamente serios para lograr esclarecer el caso y, fundamentalmente, prevenir hechos similares en el futuro”

“En ese sentido, tampoco veo que el Intendente Boto le interese reforzar y mejorar la seguridad en Luján. No está, no se expresa, no resuelve, ni en este caso ni en ningún otro. Venimos denunciando el tremendo aumento del delito y la violencia en Luján, y lamentablemente los gravísimos hechos del domingo es otra muestra de eso. La única salida es un plan integral de seguridad que incluya a todos los responsables. Han habido cambios, algunos escandalosos, de funcionarios en el gabinete de Protección Ciudadana, pero en la calle todo sigue igual. Nos siguen robando y violentando todos los días”

“¿Hubo coordinación entre el municipio y la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte? ¿Hay coordinación con la policía bonaerense? ¿Existe un plan de seguridad? Los lujanenses merecemos respuestas y seriedad sobre nuestra seguridad. Con fotos y publicidades los problemas no se resuelven”, finalizó Rita Sallaberry.

Publicado el jueves 14 de julio de 2022

Modificado: 2022-07-15