Rotary Club Juan B. Barnech organiza una degustación solidaria
Evento
El 12 de septiembre a las 21:00 horas.
El Rotary Club Juan B. Barnech informó que invita a una Cata Solidaria de Vinos:
“Participá de nuestra Cata Solidaria de Vinos y ayúdanos a seguir impulsando las «Becas Estudiantiles» y apoyos sociales del Rotary Club Juan B. Barnech.
Te invitamos a degustar , aprender y ayudar en la presente Cata Solidaria «Entre Copas», que realizaremos este 12 de septiembre de 2025 en nuestra Sede Social de Dr. Muñiz 107 (Luján) a las 21 horas.
Súmate a una noche única donde cada copa aporta solidaridad, en una reunión amena de vecinos, con reconocidos winne expert sommeliers y vinos Bodegas Premium.
Un Maridaje de vinos y deliciosos sabores gastronómicos para para degustar y ayudar.
El valor de la entrada es de $ 25.000 y hay cupos limitados.
Cada entrada a la cata es un paso más para nuestras obras comunitarias.
Las reservas son de manera online por Instagram @rotarybarnechjb o por WhatsApp 11 2799 9047.”
Foto archivo.
Publicado el jueves 28 de agosto de 2025