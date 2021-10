Robo y destrozos en la sede de la sociedad de fomento del San Pedro

El día sábado, en horas de la noche, la sede de la sociedad de fomento del barrio San Pedro sufrió un robo. Luján en línea dialogó con su presidente, Sergio Almada, quien brindó toda la información al respecto.

«Nos entraron en la sede, desde el fondo, desde el lado de la cooperativa digamos. Nos reventaron una ventana que tenía una reja que habíamos reforzado y todo, la arrancaron, entraron a la zona de parrilla, que hay una puerta que da al salón y tenía dos fierros del ocho, cruzados con una planchuela agujereada, que hacían de pasadores de un lado al otro de la puerta», comenzó.

«Una vez dentro de la cocina, sacaron las garrafas, a uno de los freezers le cortaron los caños, a los otros dos le arrancaron los motores y se los llevaron», agregó.

«Pero con eso no les alcanzó y reventaron la puerta que da a la secretaría, la barretearon, la torcieron toda, pese a que tenía un pasador de adentro y llave. De ahí se llevaron un baffle, que era de una chica que es profesora de zumba y están guardado ahí», afirmó.

«Tenemos la alarma del COM, pero aparentemente lo que nos pasó es que tiene un censor al cual se le agotó la pila o no sé qué, y no tomó mientras anduvieron caminando cerca de la cocina, porque el salón es amplio. Recién sonó cuando ellos cruzaron la mitad del salón y ahí los captó el censor del otro lado. Nosotros tardamos dos minutos en ir, porque estábamos cenando con mis hijos en mi casa, alrededor de las 22 horas del sábado. Pero cuando llegamos, ya se habían ido con todo. Hicieron un destrozo importantísimo, estamos viendo cómo solucionamos todo esto», finalizó.

Publicado el lunes 25 de octubre de 2021