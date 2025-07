Robo de equipamiento médico en centro profesional de Luján

El Dr. Sergio Ruben Sosa comunicó que: “En el día de ayer se comprobó el robo de tecnología medica, único en la zona de diagnostico por imagenes en el primer piso del centro profesional; ubicado en la calle Ituzaingó 658, ademas de algunas computadoras, pero sin llevarse elementos mas fácilmente transportables como celulares. Lo cual deja en claro el robo dirigido a elementos médicos, utilizando por otra parte las llaves del lugar.

Se realizo la denuncia policial, pero lamentablemente de acuerdo a lo expresado por funcionarios policiales de Luján primera, la fiscalía les informo que no era necesario enviar policia científica, porque la escena estaba contaminada por los empleados que descubrieron el robo; lo cual es lógico, puesto que los empleados fueron a trabajar como lo hacen de lunes a viernes. De acuerdo al concepto esgrimido a la policia queda claro que nunca sabremos si hay rastros o no de los delincuentes.

El hecho ademas de constituir el delito deja sin trabajo al personal a cargo. Lamentablemente como ciudadano no queda a quien recurrir en busqueda de esclarecer el hecho, puesto que la autoridad policial, que siempre fue muy amable no tienen como investigar. Lamentablemente alrededor de 1000 personas que se atendian por mes no podrían seguir siendo asistida.

La impotencia ante las faltas de respuestas adecuadas no puede ensombrecer el agradecimientos a los innumerables pacientes que durante años confiaron en mí para ser asistidos. Muchas gracias a todos ellos por mas de 30 años de trabajar, crecer y aprender juntos.”

«Las empleadas administrativas lo descubrieron cuando entraron el lunes. No se llevaron los celulares, que habia cuatro sobre los escritorios, se llevaron justo todos los elementos de trabajo medico. Se llevaron una pantalla Samsung pequeña, una cpu, una notebook. todo vinculado al trabajo. Transductores etc…» Expresó.

Publicado el martes 29 de julio de 2025