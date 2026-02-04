Robo de bicicleta quedó registrado por cámaras de seguridad

Publicado el miércoles 4 de febrero de 2026

Una cámara de seguridad domiciliaria registró el momento en que un desconocido sustrae una bicicleta del frente de una vivienda.

El hecho ocurrió el miercoles por la madrugada, cerca de las 20:36, según puede observarse en la imagen captada por el sistema de vigilancia. En el video se ve cómo un hombre ingresa al sector delantero de la casa, toma la bicicleta que se encontraba apoyada y se retira del lugar pedaleando con total tranquilidad.

Los propietarios advirtieron lo sucedido minutos después y decidieron difundir las imágenes con el objetivo de intentar recuperar el rodado y alertar a la comunidad sobre este tipo de hechos.

Hasta el momento se desconoce la identidad del autor del robo, y se espera que el material fílmico pueda servir como prueba para una eventual denuncia policial.

Vecinos de la zona manifestaron su preocupación por la reiteración de episodios similares y pidieron mayores medidas de prevención.

