Roberto Castro contó la tensa situación que vivió en el Teatro Municipal

El docente y actor Roberto Castro, exDirector de Cultura y del Teatro Municipal Trinidad Guevara, vivió, según nos contó, un momento desagradable y violento con el Director del Taller de Radioteatro, Daniel Miglioranza, en la Sala Oficial durante un ensayo de la obra «El Conventillo de la Paloma».

Castro indicó que «supuestamente el Director se «alteró» por una respuesta mía».

«Pienso que algo habré dicho o hecho que le molestó y ahí decidí retirarme porque consideré que me estaba faltando el respeto, sin pensar que lo que venía iba a ser peor» explicó.

«Me siguió por el pasillo, me tomó de los brazos y mientras me agredía verbalmente me «invitó» a que me retirara».

Ante está situación Castro se acercó a Luján en Línea muy angustiado y confesó que fue un momento muy desagradable del cual no cree ser merecedor.

«A partir de ese momento no fui más llamado a un ensayo, reunión o lo que fuere para aclarar la situación. Días después me enteré que había sido convocado otro actor para reemplazarme. Ni de Miglioranza ni del del Director del Teatro Municipal recibí explicación alguna de mi «despido», lo cual consideró inaceptable por ser una persona ligada por más de 60 años al quehacer cultural de Luján».

Luján en Línea se comunicó con el Teatro Municipal pero por el momento no quisieron realizar declaraciones.

Publicado el miércoles 20 de noviembre de 2019