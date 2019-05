En la madrugada de este viernes robaron una moto del interior de una casa en la calle Dr. Muñiz al 1600.

«La moto es una FZ 150 patente 141 KBX» indicaron.

«La robaron de la casa de la novia de mi hijo, estaba trabada, y había un auto que trababa el paso, la verdad no sabemos como la sacaron» dijo la madre del dueño del rodado.

«Mi hijo no sabe a qué hora fue, cuando se levantó a las 7 ya no estaba,

escucharon el portón y salieron pero ya no estaba la moto» explicaron.

La motocicleta tiene detalles estéticos producto de una caída del lado izquierdo, son rayaduras.

