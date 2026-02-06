Robaron los reflectores del Monumento al Caballo Criollo a metros de la Basílica

AHORA

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Un nuevo hecho de vandalismo y robo se registró en las últimas horas en una zona emblemática de la ciudad. Desconocidos sustrajeron las luminarias que iluminaban el Monumento al Caballo Criollo, ubicado sobre la Avenida Nuestra Señora de Luján, a unos 500 metros de la Basílica.

Según informaron fuentes oficiales, personal de la Guardia Urbana que se dirigía hacia la Secretaría fue alertado por un vecino, este jueves a las 20 horas, quien les advirtió que dos personas estaban robando los reflectores del monumento.

Al arribar al lugar, los agentes pudieron constatar que el hecho era efectivo: los delincuentes ya se habían llevado los dos reflectores instalados en el sector. De acuerdo a los datos aportados, se trataría de dos hombres que se movilizaban en un carro.

“Un vecino nos paró para avisarnos que se estaban robando los reflectores del monumento. Al llegar al lugar corroboramos que era cierto”, señalaron desde el móvil 13 que intervino en el procedimiento.

Del operativo también participó personal policial, que tomó intervención para intentar dar con los responsables. Hasta el momento no se informó sobre detenciones.

El robo generó indignación entre vecinos y transeúntes, ya que se trata de un espacio muy concurrido y representativo de la ciudad.

Así quedó una de las estructuras del Monumento al Caballo Criollo tras el robo de los dos reflectores que iluminaban el sector.

“En el lugar quedaron únicamente las estructuras metálicas donde estaban instaladas las luminarias, tal como se observa en las imágenes registradas por el personal interviniente.”

Publicado el jueves 5 de febrero de 2026