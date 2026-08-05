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Robaron equipos de sonido, luces e instrumentos del Teatro El Galpón
En sus instalaciones.
Integrantes de El Teatro El Galpón denunciaron un importante robo en sus instalaciones.
Entre los elementos sustraídos se encuentran una computadora de escritorio, tres garrafas, dos equipos de luces, dos equipos de audio (uno marca Reck de dos salidas de 150 W con ocho canales de entrada y otro de dos salidas de 150 W con cuatro canales), un controlador de luces Navegador 512, seis luces LED teatrales Prothon 56, tres luces analógicas PAR 56, un maletín universitario, un equipo para guitarra marca Wentom, dos acordeones, insumos de cantina, un bombo chico con platillo azul y un redoblante rojo.
Además, desde la institución solicitaron a la comunidad que, ante cualquier dato sobre los elementos robados o si son ofrecidos para la venta, se comuniquen de inmediato con las autoridades policiales.
Publicado el martes 4 de agosto de 2026