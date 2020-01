Robaron en dos casas a 100 metros de distancia y a la misma hora

Dos viviendas fueron robadas en el barrio Sarmiento el domingo en horas de la madrugada.

«Una de las damnificadas de nombre Soledad dijo «fue en la mañana del domingo 12 entre las 5:30 de las 7 de la madrugada, no me encontraba en el domicilio en el momento del hecho, ingresaron a mi casa rompiendo la puerta, me robaron electrodomésticos, dinero y otros elementos» dijo Soledad que radicó la denuncia.

Lo insólito es que robaron a una cuadra de su casa, Victoria al 1800, «por lo que me contó la policía, le abrieron las rejas con un cricket, tampoco se encontraba nadie en el domicilio. Ocurrieron el mismo día. Les comunico sólo por el hecho de que alertan a la gente del barrio para que tomen precauciones porque como me pasó a mí le puede pasar alguien más, se ve que están haciendo el «trabajo» muy seguido, repito es en la calle Victoria al 1800″ explicó.

«Tenemos marcas de huella de pie descalzo de las paredes de afuera, abajo de las ventanas, como si hubiesen apoyado los pies para tironear de las rejas a ver si salían, por suerte no estábamos, mi pareja me llevó al trabajo y cuando volvió encontró la casa dada vuelta».

