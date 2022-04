Roban un auto de la calle San Vicente

Un auto marca Fiat fue robado está madrugada del barrio Lanusse, en la calle San Vicente.

«El auto estaba estacionado sobre San Vicente, en la casa de un amigo casi enfrente del Supermercado chino, a eso de las 2.30 salí afuera y el auto estaba todavía. Como a las 3 salgo para irme y ya no estaba más». Expresó la dueña del coche.



Llamé al 911 me mandaron un patrullero, y después, me mandaron a la comisaria a hacer la denuncia, me dijeron que cualquier información que me llegue del auto se los comunique» dijo la propietaria.

Publicado el domingo 17 de abril de 2022