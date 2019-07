Roban en una vivienda de Valle Verde

Un robo fue perpetrado en la noche del martes 9 de julio en una vivienda situada en el barrio Valle Verde.

Los responsables del acto ingresaron tras romper una reja. «Me llevaron, entre otras cosas, 3 notebooks, relojes, una bicicleta, una guitarra electrica, el pasaporte, los papeles de la moto (A046UYX) y la copia de la llave, papeles del auto (FRE017) y del terreno», comunicó el damnificado.

Asimismo, la víctima pidió ayuda en la publicación de Facebook. «Si alguno sabe algo por favor mande mensaje. Por suerte no me pasó nada, no estaba», agregó.

Publicado el miércoles 10 de julio de 2019