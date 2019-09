Roban en una vivienda cuando no había nadie

Uno o más desconocidos perpetraron este lunes 9 de septiembre un robo en una vivienda situada en Victoria y Arias, barrio Sarmiento.

Bajo la modalidad «escruche», es decir cuando no había nadie en el lugar, él los responsables del acto forzaron las entradas y rompieron el candado para ingresar entre las 6:00 y las 12:00. «Cuando entro a mi casa veo que me faltan dos guitarras y dos garrafas. El resto de las cosas no las tocaron», explicó el titular.

La denuncia fue realizada en el destacamento policial correspondiente. «Si alguien sabe o vio algo por favor avisen», pidió la víctima.

Publicado el lunes 9 de septiembre de 2019