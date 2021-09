Rita Sallaberry: «Somos la única opción qué ha trabajado propuestas concretas para mejorarle la vida a los vecinos de Luján»

Rita, entramos en la última semana de campaña ¿Cómo se ha trabajado?

«Trabajamos como siempre, a consciencia y con mucha responsabilidad. Nuestro objetivo en esta campaña fue generar propuestas que surgieran de las problemáticas que plantean los vecinos, poner la agenda de la gente como eje fundamental, y para eso es necesario estar cerca, escuchar y trabajar en consecuencia. Nos mantuvimos siempre en ese camino y creemos que, a muy poco de la elección, hemos logrado plasmar propuestas concretas que resuelven problemas reales. Realmente ese es el diferencial de nuestra campaña con la del resto, podemos decir que conocemos la realidad de la gente, y tenemos una respuesta para cada problemática».

¿Cómo fue la campaña en términos generales, hubo agravios? ¿Te molestó algo en particular?

«La campaña comenzó bien, con mucho respeto, pero lamentablemente concluyó con niveles altos de desesperación por parte de otros sectores, que generaron actitudes lamentables que solo atentan contra el espacio Juntos. Me parece que esas acciones se dieron por una clara falta de capacidad para generar propuestas de parte de algunos candidatos, y más preocupante aún, una palpable falta de percepción de lo que necesita la gente. Esas actitudes y agravios infundados dirigidos hacia el sector que me toca liderar sólo fueron funcionales al kirchnerismo local y no contribuyó al crecimiento del frente Juntos. Es lamentable, pero preferimos seguir nuestro camino de proponer y trabajar codo a codo con los vecinos, caminando los barrios y localidades y escuchando sugerencias e inquietudes de la gente. Nuestro único objetivo es hacer del frente Juntos un espacio cada vez más amplio y sólido».

¿Cómo llega tu espacio para las P.A.S.O del domingo?

«Llegamos tranquilos y seguros de que hicimos una campaña a consciencia y con mucha responsabilidad. Construimos desde hace diez años un grupo humano excelente y eso es una base y un sostén imprescindible en estas circunstancias».

¿Cómo te ha tratado la gente, tanto en barrios, localidades y la zona céntrica?

«La gente nos ha tratado muy bien, pero en diez años de carrera esta es la primera vez que veo en los vecinos tantas ganas y necesidad de hablar, de contar como están y cómo vivieron el último año y medio. Veo una carga emocional muy grande en las personas cuando te pones a charlar de lo que pasaron, y he visto mucha incertidumbre y preocupación cuando les pregunto acerca del futuro. Lo único satisfactorio de esa experiencia es la confianza que transmiten en este equipo, en nuestra propuesta. Durante estos meses hemos trabajado a la par de la gente pensando en soluciones a los problemas reales de todos los días, y esa fue la mejor experiencia que podemos pedir. Lejos de concluir el domingo, este es un camino que recién comienza, un camino de construcción con todos los vecinos de Luján que quieren vivir mejor».

¿Cómo te ves el lunes?

«El lunes me veo tranquila, pensando en cómo seguir fortaleciendo el frente Juntos trabajando codo a codo con todos los sectores integrantes, para garantizar en noviembre hacer una gran elección y configurar en el Concejo Deliberante una oposición sólida que tenga como prioridad la agenda de los vecinos».

¿Qué mensaje dejas?

«Les pido a todos los vecinos de Luján que vayan a votar este 12 de septiembre. Es muy importante que todos se puedan expresar para guiar Luján hacia el futuro que queremos. También les pido que confíen en esta lista que me toca encabezar, que tiene hombres y mujeres honestos que hace muchos años vienen trabajando por nuestro partido. Sin dudas somos la opción mas preparada, y el equipo más sólido para poder conformar una oposición firme que ponga como prioridad absoluta la mejora en la vida de nuestros vecinos».

Publicado el jueves 9 de septiembre de 2021