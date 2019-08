Rita Sallaberry se reunió con vecinos de Torres y Carlos Keen

La Precandidata a Intendente por Juntos por el Cambio, Rita Sallaberry se reunió con vecinos de las localidades Torres y Carlos Keen.

“Siempre estamos visitando a los vecinos de todo el Partido de Luján, escuchamos sus problemáticas y conversamos sobre el Luján que queremos hacer a futuro”, sostuvo Sallaberry en un alto de la recorrida.

“Las localidades tienen su propia impronta y tenemos que trabajar para hacer un Luján más integrado en las prestaciones, en los servicios y con una dinámica coordinada desde el municipio.”, destacó la precandidata.

«Yo vine a incomodar con trabajo, con ideas y con equipo, algo que nunca se pudo formar en Luján porque la corporación política no lo permitió. Voy a cumplir con los lujanenses que me piden valentía, porque tengo coraje y no tengo las manos atadas.”, concluyó Sallaberry.

Publicado el lunes 5 de agosto de 2019