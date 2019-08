Rita Sallaberry participó junto a la Gobernadora Vidal del acto de sub 40

La precandidata a Intendente por Juntos por el Cambio, Rita Sallaberry participó del acto 360° de dirigentes Sub40 de la Provincia de Buenos Aires que la Gobernadora María Eugenia Vidal encabezó en la ciudad de Escobar.

En primer lugar, tomaron la palabra la precandidata a Diputada Nacional, Camila Crescimbeni y la Diputada Provincial por la Primera Sección y candidata a renovar su banca, Verónica Barbieri, quién destacó que “no pensamos volver a atrás porque hay mucho por hacer. Somos nosotros. Es Rita en Luján, es María Eugenia en la Provincia, es Mauricio en la Nación porque pueden seguir dando las peleas que hay que dar.”

Luego vino el cierre del acto, a cargo de la Gobernadora María Eugenia Vidal quien señaló que “el próximo domingo se va a definir mucho más que los próximos cuatro años. Se van a definir los próximos los próximos 10 o 20 años. El domingo digamos con el voto que el futuro no es el pasado, que el futuro no se negocia, que este es nuestro lugar y nadie lo va a venir a ocupar. El domingo seamos millones de nuevo, sorprendiendo a todos los que creen que no se puede.”

Al finalizar el acto, la precandidata de la Lista 1 A Amarillo, la lista oficial de Vidal en Luján, Rita Sallaberry subió al escenario, se abrazó e intercambió unas palabras con la gobernadora Vidal. “Vamos a ganar el domingo”, le dijo la Gobernadora.

“Nuevamente acompañando a María Eugenia y recibiendo con mucha responsabilidad su apoyo. La gobernadora y su equipo nos han ayudado mucho y confían que después del 10 de diciembre seamos quienes gobiernen Luján, transformando nuestro distrito y dando las luchas contra las mafias que nos han atrasado por décadas”, afirmó Sallaberry.

Cabe recordar que Rita Sallaberry se ha reunido varias veces con la Gobernadora Vidal y ha recibido el apoyo de dirigentes nacionales y provinciales de fuste como Guillermo Dietrich, Carolina Stanley, Rogelio Frigerio, Cristian Ritondo, Joaquín de la Torre, Andrés Scarsi, Alex Campbell, Jorge Macri, entre otros dirigentes.

Publicado el martes 6 de agosto de 2019