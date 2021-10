Rita Sallaberry: «Mientras el Intendente hace marketing, la inseguridad sigue creciendo»

Luego de finalizar el diálogo con vecinos realizado el día martes, donde también se contó con la visita de Margarita Stolbizer, la candidata a concejal por el Frente Juntos, Rita Sallaberry, brindó su visión sobre la actualidad política y la campaña de cara a las elecciones generales legislativas del 14 de noviembre próximo.

«Venimos viendo una situación alarmante en general al dialogar con nuestros vecinos. El impacto de la pandemia ha sido muy fuerte, y observamos una profunda crisis económica y social, que se ha agravado con la crisis educativa que estamos padeciendo. Luego de las PASO, en la que la gente expresó mayoritariamente su preocupación y descontento con un gobierno kirchnerista violento y desbocado, veo una profundización en las mismas prácticas dañinas y populistas que tanto mal causaron. Esto se ve reflejado en su enorme ineptitud para dar respuestas a los argentinos, quienes estamos indefensos ante un presidente sin poder y una vicepresidente golpista, que lo único que hacen es pelearse entre ellos. No han entendido el mensaje de la gente, y eso es evidente. Yo creo que repartiendo dinero no se compra la dignidad de la gente, ni van tapar el desastre que ellos mismos han provocado», expresó Sallaberry, y continuó «yo veo un kirchnerismo local encabezado por un Intendente que intenta despegarse a toda costa del sector al que pertenece. Intenta simular ser alguien que no es. Ve que no le conviene ser kirchnerista porque los errores que han cometido fueron absolutamente groseros. Ante eso la realidad se impone: Leonardo Boto es Alberto Fernández y Cristina Kirchner, con todo lo que eso significa. Mientras el Intendente pierde tiempo haciendo marketing, creando slogans e increpando a la oposición, preocupado por los votos de noviembre, a los lujanenses nos sigue golpeando la inseguridad brutal y los enormes aumentos de tasas municipales, al tiempo que los funcionarios siguen sin dar la cara ni dar respuestas. En noviembre va a haber un grito ciudadano que tenemos el deber de interpretar, primero como un freno a estos gobiernos que nos están llevando a una implosión social, y luego como el fortalecimiento de la responsabilidad de representación que tendrá Juntos los próximos años.»

«Quiero agradecer la visita de la candidata a Diputada Nacional Margarita Stolbizer, con quien pudimos dialogar sobre la actualidad y el futuro de nuestro país. Tuvimos también las visitas de Hernán Lombardi, Diego Valenzuela y Horacio Rodríguez Larreta. Son apoyos importantísimos para nosotros, lo cual nos genera mucha fuerza y responsabilidad en la construcción de la unidad y el proyecto común de Juntos en Luján, acompañando el fortalecimiento de la coalición a nivel provincial y nacional. Esto potencia nuestra campaña de permanente cercanía, aún más en este contexto tan difícil. Llegamos a las elecciones muy fuertes, y esperamos el acompañamiento de los vecinos. Vamos a seguir caminando, escuchando y llevando nuestras propuestas a todos los vecinos de Luján, sus barrios y localidades. Seguimos trabajando nuestros ejes de educación, economía, transparencia, seguridad, y ambiente, para llevar al Concejo Deliberante la agenda del vecino. Observamos que en el HCD, en muchas circunstancias, no están reflejadas las preocupaciones de los vecinos, y por eso es fundamental seguir y profundizar el contacto con ellos. Estoy convencida de que Juntos hará un gran trabajo deliberativo.» finalizó Rita Sallaberry.

Publicado el jueves 28 de octubre de 2021