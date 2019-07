Rita Sallaberry: «Mi momento es ahora»

La precandidata a Intendente por Juntos por el Cambio, Rita Sallaberry realizó su lanzamiento de campaña y presentación de lista el viernes por la noche en el salón de actos de la Sociedad italiana, ante más de 300 vecinos.

Acompañada por los ministros bonaerenses Joaquín de la Torre (Gobierno) y Andrés Scarsi (Salud), funcionarios, concejales, vecinos y militantes, Sallaberry recibió un fuerte apoyo de importantes referentes de Juntos por el Cambio a nivel nacional y provincial de cara a las elecciones del próximo 11 de Agosto. A través de videos de adhesión saludaron a Rita Sallaberry los ministros nacionales Rogelio Frigerio (Interior y Obras Públicas) y Nicolás Dujovne (Hacienda); los ministros provinciales Cristian Ritondo (Seguridad), Gabriel Sánchez Zinny (Educación), Gustavo Ferrari (Justicia), Santiago López Medrano (Desarrollo Social), Alex Campbell (Secretario de Asuntos Municipales) y los intendentes Néstor Grindetti (Lanús), Martiniano Molina (Quilmes) y Diego Valenzuela (Tres de Febrero).

En primer lugar, tomó la palabra el Ministro de Salud, Andrés Scarsi. “Venimos trabajando hace tiempo con Rita y es la persona indicada para este momento de Luján. Salgamos a la calle a contarle a los vecinos sobre el proyecto y la importancia de que Rita gane las PASO y en Octubre para que pueda transformar Luján como los vecinos se merecen.”

Luego, fue el turno del Ministro de Gobierno provincial, Joaquín de la Torre, quien destacó: “Somos muchos los que queremos que Rita sea la intendenta de Luján porque ella representa los mejores valores del momento político que estamos atravesando: juventud, fuerza, compromiso, decencia. Por eso hoy estamos acá apoyando su candidatura.”

“Hace cuatro años los argentinos tomamos la decisión de tomarnos los brazos, agarrarnos unos a otros y empezar a cruzar un río. El río era más profundo y la corriente era más fuerte de lo que pensábamos, pero las convicciones que nos animaron no cambiaron, siguen firmes, y nosotros tenemos que seguir pensando que cruzar ese río es lo mejor que le puede pasar a nuestros hijos. Tenemos que sostener esa decisión. Faltan cosas, pero hay que seguir acompañando a Mauricio, a María Eugenia y a Rita”, completó de la Torre.

Luego de la presentación del spot de campaña de la precandidata, Rita Sallaberry tomó la palabra y señaló que “es una noche muy especial para mí y todo el equipo que me acompaña porque estamos expresando que entre todos los lujanenses queremos seguir cambiando. Porque ustedes saben que a pesar de los momentos difíciles, estamos por el camino correcto. No nos fue fácil llegar hasta acá, nos costó bastante, nada fue rápido ni repentino, pero somos muchos los que queremos seguir peleando por el Luján que merecemos”.

“Hoy damos pelea a un sistema que gobierna Luján hace décadas y que nos hizo creer que en Luján hay problemas que no se pueden resolver. Y sí se pueden resolver, los lujanenses tenemos la capacidad para resolver esos problemas”, destacó Sallaberry.

“Venimos de un sistema que nos sacó hasta la confianza en nosotros mismos, el mismo sistema que hoy quiere volver a gobernar Luján. Son los que están hace 30 años en la política y no resolvieron nada. Hay otros que quieren gobernar Lujan que fueron parte de un gobierno nacional y provincial que nos abandonó, que no quería medir la pobreza porque decía que eso era estigmatizar a los pobres, un gobierno que dijo que puede haber amigos de lo ajeno con códigos. Y eso no existe. Robar es robar. Y nos robaron luz, kilómetros de rutas, puentes, un futuro que hoy podríamos disfrutar”, aseveró Sallaberry ante el caluroso aplauso de la concurrencia.

“Con Mauricio y María Eugenia respetamos a los lujanenses. Porque María Eugenia, después de 33 años de sufrir inundaciones, hoy está haciendo las obras hidráulicas que otros prometieron y no cumplieron. Porque Mauricio, a un año de haber asumido, inauguró el by pass en la autopista, una obra anunciada cuatro veces por otros gobiernos de la mano de personajes que hoy quieren gobernar Luján de vuelta.”

“Nos quieren seguir mintiendo pero eso no va a pasar, porque Mauricio y María Eugenia nos hicieron dar cuenta de que es posible hacer lo que antes parecía imposible. Porque están dando las peleas que nadie se animaba a dar, y hablan de lo que nadie hablaba antes. Nos hicieron volver a creer en nosotros mismos. Y no vamos a permitir que Argentina, la provincia y Luján vuelvan para atrás”, continuó entre aplausos.

“A mi Luján me sigue doliendo porque todavía hacen falta cosas, hace falta seguir avanzando, hace falta seguir esforzándonos, pero no le voy a hacer caso a los políticos de experiencia que quieren que yo espere cuatro u ocho años para gobernar porque mi momento es ahora”, enfatizó la precandidata.

“Yo vine a incomodar con trabajo, con ideas y con equipo, algo que nunca se pudo formar en Luján porque la corporación política no lo permitió. Luján ahora le dice basta a los políticos que le hablan a los políticos, a los políticos que no sabemos de qué viven, a los políticos que impiden, a los políticos que ensucian, a los políticos que no dan quórum cuando algo no les gusta. Voy a cumplir con el lujanense que me pide valentía, porque tengo coraje y no tengo las manos atadas”.

En el cierre de su discurso, la precandidata recordó la figura de su abuelo, Silverio Pedro Sallaberry: “Todos somos la construcción de nuestra historia y nuestros orígenes. Y a mí me mueve mi pasado. Mi familia, mi mamá y mi abuelo materno Carlos que se esforzaron mucho para darme una educación. Como mi abuelo Pedro Sallaberry, que todos los días me lo nombran en la calle y me pone una vara alta para este desafío que estamos encarando”.

“Por eso todos los que quieran a Luján como yo lo quiero van a estar dentro de este proyecto, todos los que quieran que Luján avance no se van a ir de acá sin ser escuchados. Los lujanenses saben que aparte de derechos también hay responsabilidades. Y no vamos a parar porque el desafío es ahora. Vamos a hacerlo por las generaciones futuras. Levantemos la bandera de Argentina, la bandera de la provincia y levantemos el orgullo de Luján porque todos juntos vamos a poder.”, concluyó Sallaberry.

Publicado el domingo 21 de julio de 2019