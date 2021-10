Rita Sallaberry: «Esta gestión es incapaz de resolver el tema de inseguridad»

En diálogo con este medio, la candidata a concejal por el frente «Juntos», Rita Sallaberry, dio su visión acerca de la realidad actual de Luján, particularmente referida a la situación de seguridad del distrito.

¿Cómo ves a Luján en términos de seguridad?

«No es ninguna novedad: creo que todos los vecinos sabemos, percibimos, un aumento descomunal en los índices delictivos desde hace algún tiempo. A todos nos ha tocado vivir algún robo o situación violenta, o a alguna persona cercana. Hoy ya no hay horarios, permanentemente escuchamos o visitamos lujanenses que nos cuentan los múltiples episodios por los que han tenido que pasar a plena luz del día. Hay barrios que directamente parecen ser zonas liberadas, con decenas de robos por semana. Nos preguntamos qué están haciendo el Intendente y el Secretario de Seguridad ante la situación realmente alarmante, desesperante para muchos, que Luján está viviendo».

¿Cuál sería el abordaje de esta situación que propone el frente «Juntos»?

«Tenemos que actuar con celeridad. Ante la incapacidad del gobierno municipal, es imprescindible recuperar los ámbitos de diálogo entre los vecinos y las autoridades, para poder tener un lugar no sólo para volcar los reclamos sobre los hechos de inseguridad, sino también para tener un monitoreo constante de la situación en los barrios y localidades. Desde el Concejo Deliberante tenemos que potenciar el Consejo para la Seguridad Ciudadana, siendo un organismo que también controla la administración, por parte del Municipio, de los recursos provenientes de la tasa para la seguridad ciudadana que todos pagamos. También es necesario recordar que la seguridad sigue siendo potestad de la Provincia de Buenos Aires, por lo que hay que seguir reclamando al gobernador Kicillof para una mayor dotación de patrulleros y efectivos para nuestro distrito. Lograr recuperar esa sinergia entre provincia y municipio, creo, es el mayor desafío».

¿Como ves el desempeño de Matías Lattaro como Secretario de Seguridad?

«Creo que cuando un funcionario no logra evidenciar resultados de su gestión en un plazo, como en este caso, de dos años, claramente demuestra su incapacidad. Pero ojo, más allá de cualquier funcionario, está claro que el Intendente es incapaz de resolver el problema de la inseguridad en Luján. Los vecinos se sienten solos en muchas situaciones, no son escuchados y eso deriva en un hartazgo casi generalizado. Si no ponemos un freno al aumento sostenido de la inseguridad, en muy poco tiempo tendremos niveles delictivos iguales a los que penosamente observamos en distritos del conurbano bonaerense. No hay medias tintas. El frente Juntos está decidido a hacer su aporte constructivo para ayudar a mejorar este flagelo que nos afecta a todos».

¿Cómo sigue la campaña electoral de cara al 14 de noviembre?

«Como siempre digo, el alma de las campañas tiene que estar en el diálogo con el vecino y en el caminar cada cuadra del partido de Luján. Es la única forma de tener el ida y vuelta necesario para afinar nuestras propuestas, generar nuevas, y arrancar nuestro trabajo en el Concejo Deliberante con toda la fuerza que los mismos vecinos nos dan. Estamos también con una nueva modalidad de reuniones ampliadas los días martes, para tener más ámbitos de charlas y debates. Así seguiremos, con mucha intensidad en estos treinta días que nos quedan, codo a codo con todos los sectores que integran Juntos en Luján».

¿Algún mensaje para el vecino?

«Que hay salida. Que seguramente no será fácil, pero que con la ayuda de todos podemos construir una alternativa a la decadencia absoluta del kirchnerismo. Tenemos que tener la decisión mayoritaria de ir hacia adelante, poner el hombre, y recuperar a nuestro querido Luján y nuestra Argentina. Tengo mucha fe y expectativas en el frente Juntos. Está demostrando estar a la altura de las circunstancias, y no tengo dudas de que somos la mejor opción para el presente y para el futuro. Le pido al vecino que nos acompañe».

Publicado el viernes 15 de octubre de 2021