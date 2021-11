Rita Sallaberry: «El conurbano avanza sobre Luján con la complicidad del Intendente»

En diálogo con Luján en Línea, la primera candidata a concejal por el frente Juntos, Rita Sallaberry, se expresó sobre la actualidad política local y el último tramo de campaña de cara al 14 de noviembre.

¿Cómo se encara este último tramo de campaña hasta la veda electoral?

«Muy fuertes, con muchísima energía y con la mirada puesta en la nueva etapa que comienza a partir del 14 de noviembre. Nosotros decimos que ese domingo comenzamos a cambiar la historia, pero no como un slogan o frase hecha: realmente estamos ante la posibilidad de iniciar un nuevo tiempo en Argentina y también en Luján. Son los vecinos los que tienen ese sentimiento y esa visión, siendo siempre conscientes de que el camino que nos espera sin dudas será largo y difícil, pero que esta vez debemos atravesarlo sin perder el objetivo primordial que es el desarrollo integral de nuestro país. Hemos podido observar que a pesar de la durísima crisis económica, social y sanitaria, los vecinos nos demuestran esperanza y expectativa ante el futuro. Tenemos la responsabilidad y el deber de interpretar esa expectativa y canalizarla en un proyecto político viable, que es lo que venimos construyendo desde hace años tanto a nivel nacional como local, y afianzamos en este proceso electoral».

¿Cómo observás la reacción del oficialismo ante los resultados de las PASO?

«Fue una reacción que demuestra una sordera absoluta a lo que la gente expresó en las urnas. Abiertamente los gobiernos nacional, provincial y municipal comenzaron a comprar votos “poniéndole plata a la gente en los bolsillos”, según sus propios dichos. Los vecinos nos transmiten la enorme indignación ante esta triste y lamentable estrategia, porque lo que hoy piden los vecinos es un rumbo claro, es poder tener dirigentes que respondan, que estén a la altura de las circunstancias. No tenemos política económica, ni de seguridad, ni de salud, ni de empleo. Hoy el kirchnerismo no es capaz de brindar nada de eso, y estoy convencida de que el 14 de noviembre el mensaje que fue en las PASO se va a transformar en un grito».

¿Cómo definís la situación de Luján?

«Luján es parte del país, con el agravante de que aquí también gobierna un intendente kirchnerista. Esto exacerba aún más la situación crítica de nuestros vecinos, quienes tienen que soportar los avasallamientos, la actitud patoteril y la impericia del intendente Boto. Hemos sufrido aumentos impresionantes en las tasas municipales, especialmente para pymes y comercios; hemos observado intimaciones y persecuciones a empleados municipales; estamos viviendo una situación de inseguridad como la que no se tiene memoria en nuestro distrito; no tenemos insumos en nuestro hospital, entre muchas otras cuestiones. Todo esto está generando una alta conflictividad en nuestra sociedad, a la que no estamos acostumbrados y es por eso que, en este sentido, yo veo una conurbanización de Luján, con la venia de un intendente falto de palabra que, o por acción o por omisión, convalida este proceso. Boto quiere conurbanizar Luján, y tenemos el deber de poner un freno en este cambio negativo para nuestro distrito. Estamos en un momento sumamente delicado que, como dije, requiere de propuestas, una plataforma clara, la voluntad de alcanzar acuerdos, y de una alta responsabilidad que desde Juntos vamos a ejercer».

¿Por qué el vecino de Luján tiene que acompañar a Juntos con su voto?

«Para devolver al Concejo Deliberante la agenda que los vecinos nos dicen todos los días en la calle, que evidentemente no es la misma que la de Boto. Sólo por nombrar una de las problemáticas más graves, hoy tenemos un partido de Luján sitiado por los delincuentes que roban y violentan a los lujanenses todos los días, ante un intendente que hace silencio y un secretario de seguridad que no da la cara. Los vecinos estamos desesperados e indefensos ante la ignorancia del gobierno local. Tenemos que dar tratamiento a este problema, y tenemos que rever y dar vigor al Consejo de Seguridad Ciudadana, para colaborar en la formación y aplicación de un plan de seguridad que devuelva la tranquilidad a los vecinos. Tenemos que interpretar lo que nuestros vecinos piden, y para eso hay que poner un freno al patoterismo, escuchar, generar propuestas, y resolver. Juntos es el único espacio capaz de llevar adelante el proceso de transformación que necesitamos, y es por eso que, estoy convencida, la mayoría de los lujanenses nos acompañarán el 14 de noviembre».

Publicado el martes 9 de noviembre de 2021