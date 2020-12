Rita Sallaberry: «Debemos demostrar a la ciudadanía que somos la opción para el 2021»

Hace algunos días, la Unión Vecinal de Luján llevó adelante el recambio de autoridades, eligiendo como su presidente a Rita Sallaberry. Luján en Línea dialogó con la exprecandidata y dirigente de Juntos por el Cambio, quien hizo un balance del año 2020, analizó la actualidad política y evaluó los desafíos que vienen.

¿Cómo definirías este año 2020?

«Realmente ha sido un año muy atípico para todos. Creo que nadie se imaginaba que alguna vez íbamos a vivir una situación tan compleja como la que aún estamos viviendo, con una pandemia que obligó a los argentinos a tomar conciencia de que debíamos cuidarnos los unos a los otros. Una vez más se pudo observar la responsabilidad y el compromiso de la población ante una contingencia sanitaria, en un contexto de crisis económica, pérdida de empleo y una incertidumbre absoluta en todos los temas. Definiría este 2020 como un año de incertidumbre, pero con un enorme compromiso ciudadano a pesar de todo».

Analizando políticamente este año, y en el contexto que describiste, ¿qué reflexiones hacés?

«La complejidad del año también se trasladó al terreno político, claramente. Los sectores políticos tuvimos cambiar la agenda de trabajo establecida para ocuparnos de la emergencia, cada uno desde las responsabilidades que le tocan. A nivel nacional observé al principio de la pandemia, un nivel de seriedad interesante por parte del gobierno, contando por parte de la oposición, especialmente de Juntos por el Cambio, una contundente colaboración pública con el Presidente de la Nación. Lamentablemente, el oficialismo quiso utilizar la situación para beneficio propio e hizo lo que siempre pregonó: la desunión, la división y la grieta. Ahí empezamos a ver las críticas feroces a quienes, con todos los cuidados, peticionaban soluciones a las autoridades en referencia a la imposibilidad de trabajar, de ir a la escuela, y la consecuente profundización de la crisis económica y social producto de una cuarentena irracional. Hoy, tristemente, vemos que lo que en el inicio parecieron acciones serias y positivas, no eran más que una fachada para aprovechar el momento, y luego traicionar a la oposición. No tenemos la economía funcionando, no hubo resultados satisfactorios en materia sanitaria, no tenemos clases para los chicos, hubo intentos de avasallamiento a la propiedad privada, hubo ajustes brutales a los jubilados, y actualmente tenemos que ver a un Alberto Fernández muy ocupado en desfinanciar a la Ciudad de Buenos Aires, en un plan sistemático de perjudicar al Jefe de Gobierno Rodríguez Larreta. Incoherencias e irresponsabilidades que son casi payasescas. Realmente son vergonzosas las actitudes del presidente, muy distintas a aquellas que tuvo en marzo. Ante esto, debemos estar a la altura de estas circunstancias y, hoy más que nunca, fortalecer la propuesta que Juntos por el Cambio sostiene en todo el país. Nuestra coalición no es meramente electoralista, sino que realmente tiene objetivos claros en cuanto a cambiar la Argentina definitivamente. Desde 2015 se han afrontado tres elecciones consecutivas con una derrota en la última del 2019, y aún así los partidos que integran Juntos por el Cambio siguen trabajando en conjunto firmemente convencidos en que la unión hace la fuerza. Los ciudadanos necesitan esta alternativa cada vez más fortalecida ante los embates del kirchnerismo, que no son contra un sector político sino contra toda la población».

¿Y en Luján?

«Creo que la ciudadanía demostró una enorme madurez ante los pedidos, por parte de las autoridades, de quedarse en casa. Así como ocurrió a nivel nacional, muchos vecinos no pudieron cumplir con las medidas que se extendieron en el tiempo porque necesitaban trabajar sí o sí. Por supuesto que es relevante el impacto económico, y se ve especialmente en el comercio, en las pymes, en el centro comercial. Desde la Unión Vecinal presentamos diversas propuestas, como por ejemplo la eximición del cobro del estacionamiento medido a trabajadores de salud y trabajadores esenciales o la prórroga de los vencimientos en las tasas municipales. Fue un tiempo de acompañar al vecino. Eso se vio, también, en la actividad del Concejo Deliberante que no dejó de sesionar, estableciendo rápidamente el modo virtual de debate y aprobando normativa importante para los lujanenses. Asimismo, creo que hubo un clima de conflictividad preocupante en la administración municipal. Lo pudimos ver en el extendido conflicto sindical que afectó a los vecinos en varias oportunidades a lo largo de este año, que se vio agravado por el contexto de pandemia y sus consecuencias.

Hace algunos meses asumiste como directora en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

«Sí, este 2020 me encontró también asumiendo nuevos desafíos. Mantengo una relación muy estrecha con María Eugenia Vidal, y por su intermedio, Horacio Rodríguez Larreta confió en mí para desempeñar funciones como directora en el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, que dirige la ministra Clara Muzzio, a quien agradezco infinitamente su confianza. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es uno de los modelos de gestión más exitosos de la Argentina, y realmente además de sentir orgullo de pertenecer a este equipo, también estoy adquiriendo nuevos conocimientos en cuanto a sistemas y modalidades de administración muy interesantes que pueden ser adaptados a cualquier distrito, por supuesto que en nuestro caso será en Luján, cuando los vecinos así lo dispongan».

¿Qué balance hacés respecto del proyecto político de «Juntos por el Cambio» en Luján?

«Nuestro proyecto es claro: el fortalecimiento de la propuesta de «Juntos por el Cambio» para ser una verdadera alternativa para los vecinos. Tal como dije anteriormente, nuestra propuesta no es electoralista en Luján, sino que es una coalición pensada para trabajar en conjunto por un largo plazo. En este sentido, la Unión Vecinal demostró compromiso con esa vocación frentista, que solo se puede fortalecer con diálogo, liderazgo, responsabilidad y seriedad en cuanto a las plataformas y propuestas concretas. En lo personal, este año 2020 dialogué con todos los sectores políticos que forman parte de Juntos por el Cambio en Luján, como así también con diversos dirigentes políticos a fin de intercambiar opiniones y visiones acerca del presente y futuro de Luján. Es necesario lograr esas cohesiones con todos aquellos con los que tengamos más coincidencias que diferencias, ya que es la única forma de ofrecer a nuestros vecinos una verdadera propuesta que lleve a Luján al lugar que se merece. Tenemos muchos desafíos por delante y el primero está a la vuelta de la esquina, en 2021.

Asumiste como presidente de la Unión Vecinal, ¿Qué expectativas tenés al respecto?

«Primero, es un enorme honor que los afiliados de la Unión Vecinal hayan confiado en este grupo de personas para conducir los destinos del partido. Ese honor se hace doblemente grande cuando fui elegida como presidente, en esta agrupación que me vio nacer y que fue fundada por mi abuelo Pedro Sallaberry y también conducida durante años por Gerardo Amado, que este 2020 nos dejó físicamente. Estamos por cumplir 50 años de vida partidaria, y como verás, tengo una carga emotiva importante que se ve traducida en una profunda responsabilidad de conducción por los próximos dos años. Como desafíos veo necesario seguir fortaleciendo a la _Unión Vecinal» dentro de «Juntos por el Cambio», con visión frentista y con el compromiso intacto de seguir trabajando en conjunto con todos los que forman parte de la coalición. Tenemos el 2021 muy cerca, y hay que responder a las demandas de nuestros vecinos. Insisto en que debemos pensar no solo a corto plazo, sino también a mediano y largo. Debemos afianzar la mirada vecinalista que observa muy particularmente la cuestión local con un peso de valores importante como la honestidad, la transparencia y la eficiencia en la gestión municipal. Ese es el plus en el aporte histórico de la Unión Vecinal a la comunidad en general y, en este caso, a «Juntos por el Cambio» en particular. Debemos demostrar a la ciudadanía que somos la opción para el 2021, pero también para el 2023, momento en el cual elegiremos un nuevo Intendente. En eso trabajaré muy fuertemente, haciendo todo lo que esté a mi alcance».

¿Qué mensaje les dejás a los vecinos de Luján?

«Quiero enviarles unas muy felices fiestas, y mis mejores deseos para este año 2021 que va a comenzar. Son épocas de grandes dificultades, y todos tenemos que poner el hombro para salir adelante. Me van a encontrar siempre junto a los vecinos, trabajando por nuestro Luján, siempre ofreciendo una alternativa de gestión pública, como históricamente la Unión Vecinal ha generado. Desde el vecinalismo y desde Juntos por el Cambio, estaremos a la altura de las circunstancias».

Publicado el martes 22 de diciembre de 2020