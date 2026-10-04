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Ríos de fe y esperanza: La histórica multitud que camina al encuentro de la Virgen de Luján

Peregrinación de la Juventud.



Publicado el sábado 3 de octubre de 2026

Año a año, el camino hacia Luján se transforma en el escenario de una de las manifestaciones de fe más imponentes y conmovedoras del mundo. Cientos de miles de peregrinos —familias, jóvenes, ancianos y comunidades enteras— avanzan a paso firme en un peregrinaje que va mucho más allá de la distancia física: es un viaje del alma, impulsado por la devoción, el agradecimiento y las promesas.

Bajo el sol de la tarde o en medio de la frescura de la noche y la lluvia, la marea humana avanza en silencio o al ritmo de cantos, rezos y mates compartidos. Cada rostro refleja una historia única: intenciones de salud, trabajo, unión familiar o el simple deseo de dar las gracias por los favores recibidos. La solidaridad se respira en cada kilómetro, donde voluntarios y vecinos ofrecen agua, asistencia y palabras de aliento para que nadie baje los brazos.

Al divisarse a lo lejos las imponentes torres de la Basílica de Luján, el cansancio acumulado se transforma en júbilo y emoción contenida. Llegar a los pies de la Patrona de los argentinos no es solo completar una caminata; es renovar la fe, reencontrarse con uno mismo y sentir la calidez de un pueblo que camina unido bajo la misma mirada protectora de la Virgen.

Fotos.

Violeta Houlton
Tiago Aranguren

instagram:

@tiago.argn
@violetahoulton

Publicado el sábado 3 de octubre de 2026

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