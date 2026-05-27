Reunión del Consejo de Articulación de Políticas de Género

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La Municipalidad informó que diversos distritos de la Región Primera del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires se reunieron este jueves en Luján en el marco de la reunión plenaria del Consejo de Articulación de Políticas de Género y Diversidad Sexual.

Creado en el año 2020, el Consejo funciona como un órgano de articulación permanente entre el Ministerio y los municipios bonaerenses, con el objetivo de favorecer el proceso de transversalización de las políticas de género en todo el territorio.

En este marco, referentes institucionales de los municipios de la Región Primera se reunieron para evaluar de forma participativa el Plan de Gobierno para la Igualdad, un instrumento estratégico impulsado por el Ministerio para reducir brechas de género, disminuir las desigualdades estructurales y las violencias hacia mujeres y personas LGBTIQ+.

En este sentido, a partir de una dinámica de rondas de trabajo, se analizaron los avances en la implementación del Plan, con foco en la mirada territorial y municipal, para recuperar avances y desafíos, y aportar a la construcción de futuras planificaciones.

“Fue una reunión de trabajo junto a directoras y referentes de municipios de la región para analizar cómo avanza la implementación de políticas de género en los distritos, pero también de fortalecer el compromiso conjunto y sostener las herramientas para atravesar un contexto muy complejo, con problemáticas que afectan especialmente las condiciones de vida de mujeres y diversidades. Este espacio pone en relieve que la articulación entre la Provincia y los municipios no es una mera formalidad, sino el motor de las políticas de igualdad en los territorios, valoró la Directora de Géneros y Diversidad, María Cecilia Gallo.

Participaron del encuentro la Subsecretaria Provincial de Políticas Transversales de Géneros, Lidia Fernández, la Directora de Políticas Transversales de Géneros, Cintia Lucifora, la responsable del Plan Igualdad Bonaerense, Natalia Drago, la Directora de la Región Primera del Ministerio de Mujeres y Diversidades de la Provincia, Emilse Portela, y el Secretario de Desarrollo Humano del Municipio, César Siror.

Publicado el miércoles 27 de mayo de 2026