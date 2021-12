Resumen del año para los equipos del Gianti Voley

Los equipos del Gianti Voley informaron el resumen de sus actuaciones en este 2021.



• Divisional B Caballeros

4° puesto final en Rueda Campeonato y ascenso a la máxima categoría por primera vez en la rama masculina.

5° puesto en Copa de Oro en Tirneo de San Bernardo – Mar de Ajó entre 24 equipos.

Ya en el Torneo de Verano «Mario de Brito 2da. Edición» jugarán en la A.



• Divisional C Damas

5tas en el Aperrura 2021 de la A.V.A. a un solo partido por ascender. En el Torneo de Verano van por más crecimiento.



• Divisional C Caballeros

En su segundo torneo juntos, los chicos se quedaron en los cuartos dr final ante Barrio Sarmiento, a la postre, campeón.



• Divisional D Damas

En su primer certamen y ni habiendo jugado nunca juntas, entrenando al aire libre y siendo un equipo netamente juvenil, se logró el subcampeonato, fue el equipo sorpresa del torneo y ascenso a la C Damas.



• Divisional D Caballeros

Caída en los cuartos de final pero con mucho material para seguir creciendo en un equipo juvenil con mucho futuro.



Además se representó a Lujan en los Torneos Juveniles Bonaerenses con 4 equipos sin poder haber entrenado en un gimnasio en ningún momento del año.



En el Torneo de Verano «Mario de Brito 2022» el Gianti Voley será la escuadra con más equipos, 7 en total, estando becadas dos categorías por el gran desempeño en el año que termina.

«Vamos a jugar en A Caballeros, C Caballeros, D Caballeros (2 equipos), C Damas y D Damas (2 equipos)», informaron.



El entrenador Víctor Gianti fue reconocido por la AVA por su trayectoria en el Voley Regional, recibiendo una de las 4 distinciones entre los 100 equipos participantes del certamen.

Se sigue entrenando, en el Polideportivo Municipal de Luján, los días lunes y jueves las damas desde las 18 y martes y miércoles los varones en el mismo horario.

Publicado el viernes 31 de diciembre de 2021