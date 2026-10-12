Restauran las farolas de la Plaza Belgrano

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Antes de la llegada del Papá.

El Municipio de Luján lleva adelante trabajos de restauración y puesta en valor de las farolas de la Plaza Belgrano, con el objetivo de mejorar la iluminación, renovar su aspecto y optimizar las condiciones de seguridad de las instalaciones eléctricas.

La intervención contempla un total de 50 farolas, distribuidas en distintos sectores de la plaza, incluidas las ubicadas en el inicio de la calle San Martín y sobre la vereda de la calle 9 de Julio.

Los trabajos incluyen la restauración integral de cada farola, con el reemplazo de los vidrios por nuevos paños esmerilados, la renovación de las lámparas de sodio por tecnología LED de luz cálida, en consonancia con la iluminación de la calle San Martín, y la pintura de las farolas y sus columnas de base.

Asimismo, se realiza el mantenimiento de las instalaciones eléctricas interiores, que comprende la revisión de conexiones, borneras y sistemas de puesta a tierra, a fin de mejorar su funcionamiento y garantizar condiciones adecuadas de seguridad.

De esta manera, el Municipio continúa trabajando en el mantenimiento y la puesta en valor de los espacios públicos, mediante intervenciones que contribuyen a preservar el patrimonio urbano, mejorar la iluminación y favorecer el disfrute de vecinos y vecinas.

Publicado el lunes 12 de octubre de 2026