Resta espacio para realizar la promesa de lealtad a nuestra Bandera Nacional
Detalles.
Instituto Belgraniano de Luján, informa:
Entre el Mart. 12/05 y el Juev 18/06, aún resta algo de espacio y tiempo para brindar elemental charla belgraniana, con vistas a una suerte de capacitación previa escolar (alumnos de 4to. año Ciclo Primario) por la «Promesa de Lealtad a nuestra Bandera Nacional» y por la figura y legado del Gral. Manuel Belgrano (1820- 20 junio-2026). Para alumnos de Ciclo Secundario, consultar la posibilidad.
- SOLICITUD:
. Minimos datos Establecimiento / Institución
(indicar estimativamente
. Nro de alumnos
. Nro de personas adultas -docentes, directivos o padres)-
- DURACIÓN APROXIMADA: 45 minutos
Instituto Belgraniano de Luján
Lezica y Torrezuri 917 – 6700 Luján; Argentina
institutobelgranianolujan2009@gmail.com
11 4526 9323
Publicado el martes 5 de mayo de 2026