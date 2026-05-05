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Resta espacio para realizar la promesa de lealtad a nuestra Bandera Nacional

Detalles.



Publicado el martes 5 de mayo de 2026

Instituto Belgraniano de Luján, informa:

Entre el Mart. 12/05 y el Juev 18/06, aún resta algo de espacio y tiempo para brindar elemental charla belgraniana, con vistas a una suerte de capacitación previa escolar (alumnos de 4to. año Ciclo Primario) por la «Promesa de Lealtad a nuestra Bandera Nacional» y por la figura y legado del Gral. Manuel Belgrano (1820- 20 junio-2026). Para alumnos de Ciclo Secundario, consultar la posibilidad.

  • SOLICITUD:
    . Minimos datos Establecimiento / Institución
    (indicar estimativamente
    . Nro de alumnos
    . Nro de personas adultas -docentes, directivos o padres)-
  • DURACIÓN APROXIMADA: 45 minutos

Instituto Belgraniano de Luján
Lezica y Torrezuri 917 – 6700 Luján; Argentina
institutobelgranianolujan2009@gmail.com
11 4526 9323

Publicado el martes 5 de mayo de 2026

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