Reprogramaron el festejo por el centenario de la Biblioteca Popular de Open Door

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El Municipio de Luján informó a la comunidad que el festejo de los 100 años de la Biblioteca “Juan Bautista Alberdi” de la localidad de Open Door, se reprogramó para el sábado 16 de mayo a partir de las 10 horas en la esquina de Buenos Aires y Santiago del Estero. La celebración, declarada de Interés Municipal, se realizará en el marco del evento Música en el Pueblo.

Durante la jornada se espera el despliegue de una amplia propuesta cultural y recreativa. Habrá feria de artesanos, además de diversas propuestas gastronómicas y expresiones artísticas para disfrutar en familia o con amigos.

En el escenario se presentarán: Tributo a Sergio Denis, “E’ lo q hay”, Ballet folclórico «La Telesita», Grupo Destino, Fernando Momo, Alberto Arce con “Tangos de Barrio”, y Julián Viggione.

La Biblioteca Popular “Juan Bautista Alberdi” nace en 1926 por iniciativa de un grupo de vecinos con el objetivo de promover el hábito de la lectura. Se trata de una institución que es un emblema de resiliencia e identidad local. Tras 100 años de historia marcados por su compromiso con la educación y la cultura, el pueblo se une para homenajear su trayectoria.

Publicado el lunes 11 de mayo de 2026