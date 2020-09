Relato en primera persona: dos perros atacaron a una mujer y mataron a su mascota

Tras el hecho ocurrido el pasado 4 de septiembre, el esposo de la mujer atacada por dos perros pitbull puso en palabras su indignación:

“Quiero relatar un hecho que expuso a un alto riesgo de lesiones graves, con mordeduras de 2 (dos) perros pitbull, a mi esposa, que causaron la muerte de nuestra mascota, “PACO”, un canichetoy, compañía imprescindible para atravesar esta cuarentena, imputando y responsabilizando al dueño de los perros, un vecino que ya ha sido identificado, domiciliado en el Bario La Martina, de esta ciudad de Luján.

El pasado viernes 04-09-2020 mi esposa paseaba por el Barrio Los Álamos, de esta ciudad de Lujan, caminando, en compañía de su mascota un caniche toy “PACO” de 18 meses de edad

Yo me había quedado y permanecía sentado en el interior del auto,estacionado, mientras ella hacia su necesaria caminata con la mascota.

Pasados pocos minutos, después de iniciada la caminata, apareció una camioneta, en donde yo estaba, y en ella un muchacho que me decía que tenía en la caja de su camioneta a mi perrito lastimado.

Me baje, mire, y vi al caniche herido, con sangre y a 100 / 150 metros a mi esposa que venía corriendo, gritando, llorando, desesperada, descompensada.

Que había pasado?: mi esposa caminaba y dos perros pitbull la atacaron por la espalda

Mi señora llegó a levantar a la mascota, pero los pitbull se le prendieron a la mascota, mi esposa los patea, uno de los pitbull se le prendió de su zapatilla; pero al hacerlo, patearlos, logro se la soltara y ese perro se prendió también a la mascota con el otro, los dos.

Se la sacaron de las manos y se la llevaron mordida entre los dos mastines a 100 o más metros de donde estaba ella.

Sale de una obra un muchacho, al que mucho agradezco su valor y con otra persona, entre dos, logran recuperar al caniche ya herido y hubo otro muchacho, al que también agradezco muchísimo su realmente valiente acción, lo carga, mi señora le indica en donde estoy yo. 400 / 500 metros del lugar del ataque y él me lo trae.

Al llegar mi señora a nuestro auto subimos a nuestro perrito y mi esposa y salí para buscar de urgencia un Veterinario a donde ya sin vida.

12:50 hs aproximada salimos de la Veterinaria para una Comisaria, la 1ra, en calle Las Heras.

Allí a un oficial, (no tengo su nombre), que pasaba por el hall de entrada y que me pregunto que necesitaba, expuse la situación y pedí, nervioso, desencajado, que con premura me acompañara un móvil policial para detectar a los perros, 2, y al dueño, ya que dos mastines sueltos habían atacado a mi esposa e incluso podrían estar dañando a más personas

El Oficial dijo no podían hacerlo, expuse que, para mí ir solo era muy riesgoso, pero insistió con argumentos para que yo no fuera al lugar, ellos tampoco, y fuera a Zoonosis a radicar una denuncia.

A lo que manifesté que en la Municipalidad no lograría que nadie me atienda y entristecido / vencido me retire.

Fui al teléfono de mi casa, para buscar ayuda institucional, la Municipalidad.

Solo me contesto el teléfono de la Municipalidad del COM 435722, la Sra Flavia, quien me derivo a Inspección 438760, al no lograr me atiendan el llamado, vuelvo al teléfono del COM y me ahí me indican Bromatología, a donde tampoco logro comunicarme.

El sábado a las 10:00 hs aproximadamente fuimos a la zona del hecho solos, en familia, a recorrerla tratando de localizar perros y dueño, por las nuestras, sin ayuda institucional, que el día anterior se me había negado o no había logrado.

Investigando, contactando a varias personas terminamos detectando la vivienda del dueño y constatando que ahí tenia / estaban los perros pitbull, que habían atacado cruelmente a mi esposa exponiéndola brutalmente, matando a nuestro perrito.

Convocamos telefónicamente a la Comisaria 1ra pidiendo enviaran un móvil policial para entrevistar a los dueños de los perros en su vivienda, responsables de lo sucedido, para que nos den explicaciones del caso. Lo hicimos, los convocamos con el objeto de tener datos ciertos y recibir protección de ser necesaria por la brutalidad de esos perros y la irresponsabilidad evidente de su dueño

Esperamos el móvil policial estacionados en el almacén que hay en esa calle de entrada a La Concepción. Los que asistieron fueron 2 Oficiales, fueron ellos quienes manejaron perfectamente y profesionalmente la entrevista con el propietario de los mastines pitbull a quien se imputó y responsabilizo por el hecho.

Imputación y responsabilidad que quedo claro aceptó y que completamente reconoció sus perros habían producido

El dueño de esos perros queda a pocas cuadras de la despensa del Barrio La Martina, de esta ciudad de Lujan, donde reside con estos peligrosos animales.

Muy heridos nosotros por lo sucedido, angustiados, dolidos y descorazonados se mantuvo una entrevista muy, pero muy,ríspida cargada de injurias, ofendidos, y sin ninguna violencia física, ya que este hombre aceptaba totalmente los hechos, “que sus perros habían atacado vilmente y por su irresponsabilidad / inoperancia a mi esposa y que habían dañado / matado a nuestra mascota. Mastines que andaban sueltos y sin bozal”

Sostenía que se le habían escapado, cosa que, corroborada con vecinos, es falso.

Digo esto ya que vecinos nos informan / comentan que sale siempre o muchas veces, a correr con los perros sueltos y sin bozal, y que varios vecinos le han pedido,en reiteradas ocasiones, no salga de ese modo en un barrio en donde familias y niños, muchos, andan en bicicleta o caminan, ejercitándose durante esta cuarentena.

Aparece esta escena: reunión de Policía – nosotros – dueño de los pitbull, una mujer, asumo su pareja, (mi esposa sentada en nuestro auto),que va a increparla diciéndole a mi esposa que:“total no había sucedido nada”.

Mi esposa en pleno shock y angustiada se irrita, ya que los perros le habían provocado un pánico mayúsculo y matado a su mascota sanguinariamente.

Los Oficiales me convocan, me piden me acerque, y es entonces cuando el propietario de los pitbull pidió disculpas,(en presencia de los Oficiales), que no acepte y ofreció resarcimiento que tampoco acepte, ambos expresamente y a viva voz por considerar que el daño producido excede cualquier disculpa o resarcimiento que este irresponsable pudiera ofrecer.

Se da por terminada la reunión, volvimos con mi esposa a casa.

Yo, Sr. Castellanos, vecino de Luján, Licenciado en Higiene y Seguridad en el Trabajo, Jubilado, 71 años de edad, 4 bypass, diabético, hipertenso,medicado, manifiesto que haré lo necesario dentro del marco de la Ley y ante los organismos que correspondan, para que el dueño irresponsable de estos pitbulls y este hecho no quede sin la sanción que corresponda y se ejecuten todas las medidas correctivas que surjan de la normativa vigente, Nacional, Provincial y Municipal , teniendo en cuenta también las específicas de corresponder las de Higiene y Seguridad de las personas, aplicadas a la vía pública y a este tipo de hechos.

Mi esposa, Sra. Mon, vecina de Luján, 65 años de edad, Licenciada y Profesora en Psicología, hipertensa, medicada.

Alrededor de las 17:00 hs. llega un móvil policial a entrevistarnos a mi domicilio y recabar información respecto de lo sucedido en el día del ataque de los perros y en la reunión mantenida en presencia de los Oficiales, perfectamente controlada por ellos, manifestando que el propietario de los perros había radicado una denuncia, notificándonos que debemos presentarnos el día lunes ante la Fiscalía con asistencia Letrada.

Ante la presencia de los Oficiales de Policía en mi domicilio, convoqué a un abogado de la matrícula de Lujan, de esta jurisdicción, para que por nuestro estado de salud y emocional nos asista.

Quiero dejar constancia no haber recibido el soporte institucional que necesitaba, cuando lo necesitaba, al inicio, cuando se desencadenaba el hecho, para la contención adecuada y que posteriormente tuvimos que detectar nosotros mismos al dueño de los perros.

Que creo haber expuesto, por nuestra edad y estado de salud, un resumen de lo que sucedía, al pedir a Policía me acompañaran y a la imposibilidad de tratar este tema telefónicamente con la Municipalidad.

Sin más quiero agradecer a los funcionarios policiales y a los Oficiales que concurrieron a nuestro domicilio, de que manejaron lo mejor posible un hecho tan triste como el descripto para esta, mi familia”.

Los damnificados informaron a este medio que en el día de la fecha se realizó una presentación en Zoonosis para que dicha área municipal proceda según las normativas que rigen.

Publicado el lunes 7 de septiembre de 2020