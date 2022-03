Relato en primera persona de un asalto en Pueblo Nuevo

En las últimas horas Jimena Cipolla, una vecina de nuestra ciudad, vivió un robo a punta de pistola en la vía pública, cuando se trasladaba en el auto de su novio. Pero no conforme con ello, la hicieron ir hasta la casa de su novio (Las Catalpas 1200) donde se encontraba con varios amigos, para robar allí también.

«Volvía de Luján a Pueblo Nuevo, en el auto de mi novio. A las 23:41 horas lo estacioné en la esquina. Cuando bajé del auto y comencé a caminar, frenó un Chevrolet Prisma gris, con cuatro hombres armados, además del que manejaba. Me agarraron en la esquina y me robaron la plata de la billetera, y las llaves del auto – un Fiat Argo -«, comenzó su relato Jimena.

«Allí me preguntaron dónde era mi casa, que me quede tranquila que no me iban a hacer nada, solo venían a buscar plata. Les dije que era a la vuelta, me quisieron subir al auto, les dije si podía ir caminando y accedieron. Fui caminando con tres apuntándome para que los lleve a la casa. Dos se quedaron arriba del auto y nos siguieron en él», continuó.

Y agregó, «Los llevo a donde tenía el dinero. Y dos se quedaron con nosotros vigilándonos. Luego de que mi novio les de la plata, nos dijeron que nos vayamos a la habitación. Nos encerraron allí y luego se fueron», comentó.

«Cuando llegamos se encontraron con mi novio y cinco amigos en la casa. Dos de los amigos salieron corriendo por atrás. Cuando entraron, eran cuatro chicos, a los que les pegaron con la culata de la pistola. Ellos eran cinco y todos armados con pistola. Pedían plata y mi novio les dijo que era el dueño de la casa, que les iba a dar el dinero», expresó.

«Robaron dinero, un celular y llaves del auto. El celular luego lo recuperamos, estaba tirado a unas cuadras.

A todos los apuntaban con el arma y en un momento cargaron el arma como para dispararles un tiro», finalizó su relato Jimena Cipolla.

Publicado el miércoles 23 de marzo de 2022