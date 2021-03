Reinauguraron la casa de pesca «Wind Rose»

La noche del viernes 26 de marzo se llevó a cabo la reapertura oficial de «Wind Rose», ubicada en San Martín 1241. Luján en Línea dialogó con Juan Polizzo, uno de los tres socios de esta casa de pesca y náutica.

«Felices con esto que arranca de nuevo. Después de 20 años Luján vuelve a tener una náutica acorde de lo que necesitaba la ciudad, por el Polo Náutico que tiene, así que muy contentos», expresó.

«La semana que viene empezamos a dar cursos de conductor náutico y timonel, dictados por Santiago Vergara, un amigo de la casa al cual le cedemos el espacio y las instalaciones. Están invitados todos los que quieran venir a preguntar y realizarlos acá», adelantó.

Y agregó, «Además, hicimos una barrita muy linda para hospedar a nuestros clientes y ofrecerles café o algo fresco. Siempre están las puertas abiertas para recibir a la gente de la mejor manera, respetando el distanciamiento social, en un ámbito de pesca y náutica, que tanto nos apasiona».

«Esto empezó con una sociedad, en la cual éramos Damián Medina y yo, y un mes después nos visitó Cristian, que es una persona muy experimentada en la náutica y le gustaron las instalaciones, se sintió cómodo en el negocio, entonces lo invitamos a participar de Wind Rose y hoy ya somos tres. El aporta mucha de su experiencia y nosotros vamos aprendiendo».

«Somos agente oficial de Mercury y ya tenemos los motores acá desde hace más de una semana. Tenemos nuestro taller mecánico, donde vamos a hacer los service oficiales con garantía, la instalación de los motores, tenemos la computadora y el scaner para los motores nuevos y también de cualquier otro motor que necesite service».

«Es un sueño cumplido. Yo soy un apasionado de la pesca y de la náutica. Empezó como un proyecto muy chiquito y se armó una bola muy grande. Todavía no lo puedo creer, estar presentando Mercury, Astillero La Paz, Arcoiris, un montón de cosas que no lo podemos creer», afirmó Juan.

«Pablo (Di Santi) es un amigo de la casa y cuando recién abrimos empezamos a charlar que quería venir a conocer. Vino hace menos de un mes, llegó a las 10 de la mañana, eran las 19 y no se quería ir, nos decía que se siente como en su casa. Y hoy ya forma parte también de Wind Rose. La camioneta está con todas las publicidades y entre ellas está su programa ‘Tiempo de pesca'».

«La expectativa es cumplirles a los clientes como corresponde, no vamos a prometer cosas que no podemos. Hoy, dentro de lo que es la náutica, estamos preparados para afrontar cualquier cosa. De hecho tenemos los motores más grandes de Mercury y tratamos que la gente de Luján no tenga que hacer muchos kilómetros para hacer un service o poder tener un buen precio en una lancha y un motor».

«Tenemos una linda atención e intentamos que los clientes sean felices como cuando van a pescar. La idea es que lo sientan como un lugar para disfrutar, pasarla bien y poder hablar de la pesca, que tanto nos gusta».

«Hicimos un gran esfuerzo desde hace tres meses hasta hoy, desde abajo, con nuestras manos. Eran turnos de 9 de la mañana a 12 de la noche trabajando acá adentro y es cumplir el sueño con nuestras manos», cerró Juan Polizzo, uno de los tres socios de la casa de pesca y náutica Wind Rose.

Pablo Di Santi, conductor del programa «Tiempo de pesca»

«Es maravillosa esta nueva casa y estoy muy agradecido de que nos tengan en cuenta a mí, a mi papá y a ‘Tiempo de pesca’. Hay mucho laburo y mucho corazón acá, por eso los apoyamos y los felicitamos. Los dueños son buena gente, que es lo principal. Y tienen muchas ganas de hacer las cosas bien. Así que esto va a ir para arriba, con mucho sacrificio y esfuerzo», expresó.

«Todas las semanas estamos en distintos puntos del país, haciendo distintas pescas. Estamos en América Sport los lunes a las 22 y en nuestro canal de Youtube. Tenemos una gran presencia en Instagram y Facebook, así que estamos trabajando con mucha pasión», agregó el conductor.

«Tanto acá en Luján como en Chivilcoy muchos nos hemos criado pescando la mojarrita, el bagre, la carpa, la tarucha, el pejerrey; hemos crecido con una caña en la mano en los charcos. Acá tienen río cerca, como nosotros el Río Salado, así que son todas pescas que nos representan a todos los pescadores de esta zona. Obviamente que a todos nos gusta ir al Río Paraná, por ejemplo, hacer muchos kilómetros, pero la pesca que tenemos cerquita en casa no es menor, todo es pesca», cerró Pablo Di Santi, conductor del programa ‘Tiempo de pesca’.

Publicado el sábado 27 de marzo de 2021